На Ібіці екоактивісти зіпсували яхту спадкоємиці Walmart за 280 млн євро (фото, відео)

Представники руху Futuro Vegetal ("Овочеве майбутнє") облили фарбою 400-метрове судно. Потім вони підняли плакат зі слоганом: "Ви споживаєте страждання інших".

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16 липня на Ібіці екоактивісти здійснили напад на супер'яхту Kaos, що належить спадкоємиці компанії супермаркетів Walmart Ненсі Волтон Лорі. Її вартість оцінюють у 280 млн євро. Балончиками з фарбою вони додали до дизайну плавзасобу трохи червоного та чорного. Про це повідомляється в сюжеті організації, викладеному на YouTube.

Активісти-вегани з організації Futuro Vegetal ("Овочеве майбутнє") облили фарбою 110-метрове судно. Потім вони підняли плакат зі слоганом: "Ви споживаєте страждання інших".

Яхта Ненсі Волтон Лор

У своїх соцмережах активісти з Futuro Vegetal написали, що "єдина причина, з якої ми зберігаємо економічну систему, що веде нас до екосоціального колапсу, в тому, щоб підтримувати привілеї невеликого привілейованого класу".

Сюжет активістів із Futuro Vegetal у YouTube

Супер'яхта перебуває у власності спадкоємиці імперії супермаркетів Walmart Ненсі Волтон Лорі. Вона донька співзасновника компанії Джеймса "Бада" Волтона. Індекс мільярдерів Bloomberg оцінює її статки в 7,77 млрд доларів.

Яхта стояла на причалі порту Ібіци близько п'яти днів, активісти влаштували перформанс, коли екіпаж збирався покинути причал. За даними поліції, затримано двох учасників протесту.

Кількома днями раніше іспанська група виконала аналогічний трюк на Ібіці, коли екофанати облили фарбою приватний літак.

Супер'яхта Kaos

Супер'яхту Ненсі Волтон оцінюють у 280 млн євро. В її 16 каютах може перебувати 31 гість, і ще 45 осіб екіпажу — у 24 каютах. Довжина плавзасобу — 110 метрів. Над дизайном працював Ігор Лобанов.

Супер'яхта Kaos Супер'яхта Kaos Супер'яхта Kaos

Нагадаємо, що Німеччина знайшла нові докази, пов'язані з підривом "Північних потоків". Результати німецького розслідування вказують на те, що навчені водолази могли прикріпити вибухівку в місцях пошкодження газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Також повідомлялося, що стюардеса розповіла, чому не стала б працювати на російській яхті за $797 млн. Яхта Dilbar вважається шостою найбільшою яхтою у світі. На її борту — 96 представників персоналу, а коштує плавзасіб близько 800 млн доларів.