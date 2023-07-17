Загадкова хвороба: сигнали про смерті котів надходять із різних регіонів Польщі

Ветеринари повідомили, що деяких хворих тварин вилікувати неможливо, частину госпіталізовано. Власників просять тримати домашніх улюбленців у приміщенні.

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У Польщі зафіксували смерті котів від пташиного грипу. Сигнали про це надходять із різних місць країни, повідомляє Sky News.

У звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) ідеться про те, що сорок шість кішок і одного каракала, якого утримують у неволі (дику кішку, яку іноді називають пустельною риссю), протестували, і у 29 із них було виявлено позитивний результат на H5N1.

"У низці країн встановлено факти зараження вірусами H5N1 серед домашніх тварин, як-от кішок і собак; наприклад, не так давно влада Польщі повідомила про виявлення випадків зараження вірусом групи H5N1 серед домашніх кішок", — повідомили у ВООЗ.

11 кішок померли, а ще 14 піддали евтаназії після розвитку вірусних симптомів, включно з утрудненим диханням, пневмонією та неврологічними симптомами.

Польські ветеринари повідомили, що частину хворих тварин вилікувати неможливо, частина госпіталізована. Наразі є стаціонар винятково для пацієнтів із цією нозологічною формою, до якого не приймають жодних інших тварин, бо не знають, із чим мають справу.

Європейське управління з безпеки харчових продуктів ЄС закликало людей тримати своїх домашніх тварин у приміщенні: "Рекомендується уникати контакту домашніх кішок і собак і взагалі хижих тварин із мертвими або хворими тваринами".

Нині ризик зараження для людей дуже низький.

Наразі немає повідомлень про інфікування людей, які вступали в контакт із хворими тваринами, інфікованими H5N1.

Джерело впливу вірусу на кішок досі невідоме, оскільки дослідження тривають.

"Ведуться дослідження, спрямовані на вивчення мутацій вірусу, які можуть підвищувати його здатність поширюватися серед ссавців, зокрема людей", — повідомили у ВООЗ.

Чому хворіють кішки в Польщі — ВООЗ висунула припущення

Кішки могли їсти заражених птахів, вступати в контакт із ними або навколишнім середовищем чи споживати їжу, заражену вірусом.

Це перший звіт, в якому велика кількість кішок заразилася грипом на великій території Польщі. Спорадичні випадки зараження кішок H5N1 були зареєстровані після того, як вони перебували в тісному контакті з інфікованими птахами або їли їхнє заражене м'ясо.

Вірус схожий на нещодавній спалах у Польщі, який циркулював серед диких птахів і згодом заразив свійську птицю.

Нагадаємо, 29 червня повідомлялося про те, що в новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, чи справді наші кішки можуть плакати. Існує не так багато речей, які відокремлюють людей від тваринного царства, і однією з них є сльози від смутку.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому кішки так люблять сидіти на наших ноутбуках.