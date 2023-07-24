"Промацала" груди Батьківщини-матері: росіянку затримали за осквернення пам'ятника (відео)

За даними росЗМІ, місцева прокуратура "взяла під контроль" справу росіянки, яка провинилася. Після цього вони поспішила вибачитися і розповіла виданню, що дуже "кається" і шкодує.

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У Російській Федерації стався незвичайний інцидент, пов'язаний із бюстом Батьківщини-матері. Мешканку Самари звинуватили в оскверненні "місць поховання" після того, як вона жартома "помацала" груди статуї і зняла ролик для своїх передплатників в Instagram. Про це повідомляє видання"Газета.ru".

За інформацією росЗМІ, йдеться про 23-річну Олену Агафонову, якій інкримінують ч. 1 ст. 244 Кримінального кодексу Російської Федерації за розміщення "непристойних відео" в Instagram із волгоградським монументом. Вона вчинила дії, які розглядаються як осквернення "місць поховання" згідно із законодавством РФ.

На інцидент 23 липня відреагувала прокуратура Волгоградської області. Щодо Олени Агафонової було використано терміни "наруга над пам'ятником культурної спадщини, приуроченим "Героям Сталінградської битви", щоб охарактеризувати її дії. Крім цього, повідомлялося, що органи правопорядку "взяли справу під контроль", що вказує на активне розслідування і вжиття необхідних заходів щодо цього випадку.

Після цього росіянка поспішила вибачитися і розповіла виданню, що дуже "кається" і шкодує.

"Я приношу свої найглибші вибачення всім, кого хоч якось зачепила ця історія, надалі буду уважніше ставитися до того, що публікую. Мені дуже шкода, що так вийшло. Правда зглупила, за що каюся", — сказала вона.

Також Агафонова підкреслила, що "патріотична" і любить РФ.

"Моя бабуся пройшла війну, а мої діди відважно захищали батьківщину, жертвуючи собою заради нашого блага", — зазначила вона.

Нагадаємо, що в Москві затримали адміністратора кількох прокремлівських Telegram-каналів і екс-співробітника ФСБ РФ Михайла Полякова. Російські правоохоронці підозрюють його у вимаганні грошей з чиновників і бізнесменів.