Заплатить штраф: Грета Тунберг уникла ув'язнення за непокору поліції

Екоактивістка не визнала свою провину і заявила в суді, що не розуміє, чому має розплачуватися за дії. Раніше Греті Тунберг загрожувало шість місяців в'язниці.

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Шведська екоактивістка Грета Тунберг уникла тюремного ув'язнення у справі про непокору поліції під час кліматичної демонстрації в місті Мальме. Їй загрожувало до шести місяців позбавлення волі, однак ув'язнення вдалося уникнути. Суд зобов'язав Тунберг виплатити 2,5 тисячі шведських крон. Про це повідомляє Reuters.

В обвинуваченні було зазначено, що екоактивістка "брала участь у демонстрації, яка порушила рух транспорту", а також "відмовилася підкоритися наказу поліції" покинути проїжджу частину.

"Абсурдно, що ті, хто діє відповідно до науки, мають розплачуватися за це", — заявила активістка журналістам у будівлі суду.

За рішенням суду, Тунберг має заплатити 1,5 тисячі шведських крон — 144 долари — за непокору поліції, і ще тисячу крон — 96 доларів — перерахувати до шведського фонду допомоги жертвам злочинів.

Як повідомляють Reuters, активістка провину не визнала і заявила в залі суду, що її дії були виправдані.

"Я вважаю, що ми перебуваємо в надзвичайній ситуації, яка загрожує життю, здоров'ю та майну. Незліченна кількість людей і спільнот перебувають у небезпеці як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", — сказала Тунберг.

Нагадаємо, 19 червня Тунберг та інші активісти з групи Reclaim the Future під час кліматичної демонстрації в Мальме перекрили дорогу нафтовим вантажівкам. Правоохоронці намагалися припинити протест. Тунберг відмовилася виїхати за наказом поліції, за що їй було висунуто звинувачення. Максимальний термін у цій справі — пів року в'язниці.

Як відомо, екологічна активістка зі Швеції Грета Тунберг постійно нагадує світові про загрозу зміни клімату. Про неї стало широко відомо 2018 року, коли, бувши школяркою, Тунберг організувала протестний виступ під гаслом "Шкільний страйк за клімат". Через кілька місяців активістка виступила в ООН на конференції зі зміни клімату.

Фокус писав 9 червня, що Грета Тунберг засудила підрив росіянами Каховської ГЕС. Екоактивістка назвала дії РФ злочином і екоцидом, а також висловила впевненість, що керівництво РФ відповість за злочини.