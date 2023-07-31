Поблизу Стамбула закрили пляж через виявлення 28 нерозірваних снарядів (відео)

Встановлено, що поблизу Туреччини знайшли артилерійські боєприпаси. Вони були розкидані на глибині метр-півтора на відстані 10 метрів від берега. 8 з них вже дістали на поверхню.

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Біля Туреччини, на околицях Стамбула, у туристичному районі Шиле тимчасово закрили пляж Софулар через виявлення 28 нерозірваних снарядів. Про це повідомляє видання A Haber.

Зазначається, що і влада Стамбула отримала повідомлення про вибухонебезпечні предмети невідомого походження.

"В результаті знімкових експертиз, було встановлено, що підозрілими об'єктами були артилерійські снаряди. Знищення виявлених боєприпасів буде здійснено в середу, 2 серпня, після вжиття необхідних заходів безпеки", — йдеться у сюжеті телеканалу.

Загалом вдалося виявити 28 артилерійських снарядів, що не вибухнули, з них 8 уже дістали на поверхню. Снаряди перебували на глибині метр-півтора на відстані 10 метрів від берега.

Снаряд знайдений у морі біля Стамубулу

Нагадаємо, що 12 червня українські прикордонники зафіксували некеровані вибухи боєприпасів, які виносить на берег Чорного моря разом з уламками побутових речей після затоплень, до яких призвів підрив дамби Каховської ГЕС.

До слова, 11 червня повідомлялось, що після вибуху на Каховській ГЕС було змито частини оборонних рубежів російських окупантів на лівому березі Дніпра і тепер на пляжах Одеси стало дуже небезпечно.