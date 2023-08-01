У центрі Парижа пограбували ювелірну крамницю Piaget на близько 15 мільйонів євро, – ЗМІ (фото)

Вхідні двері ювелірного магазину не були зламані, а самі грабіжники залишили місце злочину пішки.

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Французька поліція розшукує двох чоловіків і жінку, які вдень у вівторок, 1 серпня, пограбували ювелірну крамницю Piaget у центрі Парижа. Орієнтовна сума збитків – від 10 до 15 мільйонів євро. Про це інформує Le Figaro.

У повідомленні йдеться про те, що порушники, ймовірно, південноамериканського походження. Вони увірвалися у приміщення магазину з пістолетом. Згодом невідомі відкрили декілька вікон та викрали коштовності.

Вхідні двері ювелірного магазину не були зламані. Під час пограбування ніхто не постраждав.

Прокуратура Парижа підтвердила виданню, що почала розслідування. Правоохоронці повідомили, що встановлюють обставини за фактом "збройного пограбування організованою злочинною групою та викрадення".

Втекли з місця злочину порушники, не використовуючи транспорт. Нікому тілесних ушкоджень вони не заподіяли. Жінка носила зелену сукню та чорні штани, а чоловіки – сірі костюми. Слідчі дії проводить підрозділ із боротьбою з організованою злочинністю.

Нагадаємо, у червні будинок актора Пірса Броснана пограбували, коли його дружина була вдома. Невідомий чоловік спочатку вдерся в оселю сусіда зірки фільмів про Джеймса Бонда, а потім і в особняк Броснана в Малібу. Порушник встиг навіть прийняти душ у будинку актора, перш ніж втік, але його затримали пізніше і звинуватили в крадіжці зі зломом.

Також у квітні 2021 року у Франції побили і пограбували колишнього власника Adidas, скандального мільйонера Бернара Тапі. Раніше його звинуватили у шахрайстві і змові з метою привласнення бюджетних коштів.