"Сподіваюся привернути увагу": голландець біжить з Амстердама до Києва на підтримку України (фото)

Ультрамарафонець Боас Крахтвейк збирається подолати 2500 км, пробігаючи близько 50 км щодня протягом 50 днів.

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Нідерландський ультрамарафонець Боас Крахтвейк біжить з Амстердама до Києва, щоб зібрати кошти на благодійність і привернути увагу до війни в Україні. Про це пише Reuters 1 серпня.

Повідомляється, що бігун має намір подолати 2500 км, пробігаючи близько 50 км щодня протягом 50 днів. Метою Крахтвейка є збір коштів на купівлю машин швидкої допомоги, які голландська благодійна організація Zeilen van Vrijheid передасть Україні.

"Пробігаючи з Амстердама в Україну, ми можемо показати, наскільки близька ця війна насправді, і, сподіваюся, привернути увагу людей і зібрати багато грошей", — сказав марафонець.

Боас Крахтвейк хоче зібрати гроші на машини швидкої допомоги для України.

Разом із 28-річним бігуном також подорожують його менеджер і фотограф. Наразі Крахтвейк біжить на території Німеччини та, за словами його менеджера, ще не отримав жодних пухирів.

За перші 10 днів пробігу Крахтвейку вже вдалося зібрати 22 000 євро через свій портал Ultra4Ukraine. Маршрут бігуна лежить через Берлін і Варшаву, а до Києва він планує добігти у вересні.

"Боас об'єднується з Zeilen Van Vrijheid, голландською некомерційною організацією з українським корінням, яка вже доправила до України понад 150 машин швидкої допомоги, більше ніж 50 автомобілів швидкої допомоги та більше ніж 500 тонн гуманітарної допомоги", — йдеться на сторінці Ultra4Ukraine.

Маршрут забігу Боаса Крахтвейка

Нагадаємо, 27 липня влада нідерландської провінції Оверейссел повідомила про намір купити цілий парк відпочинку, щоб надалі використовувати його як місце для тимчасового розміщення біженців з України.

Раніше, 14 червня, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що її країна почати навчати українських пілотів на винищувачах F-16 через кілька місяців.