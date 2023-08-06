Біля острова Лампедуза затонули два човни з мігрантами, 30 осіб зникли безвісти, — ЗМІ

Італійська берегова охорона змогла врятувати 57 осіб. Два затонулі човни з мігрантами, ймовірно, вирушили з Тунісу.

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За останні кілька годин біля Лампедузи зазнали аварії два кораблі, близько тридцяти зникли безвісти, повідомляє Ansa.

Італійська берегова охорона 6 серпня врятувала 57 мігрантів. Рятувальники встановили, що в першому човні було 48 мігрантів, на другому судні — 42 людини. Загинули жінка і півторарічна дитина, близько тридцяти осіб зникли безвісти.

Людей, які вижили, і тіла загиблих було виявлено за 23 морські милі (46 км) на південний захід від Лампедузи поруч із пірсом Фавароло.

За інформацією видання, слідчі мобільного загону штаб-квартири поліції Агрідженто сьогодні спробують ще раз опитати тих, хто залишився в живих, 47 чоловіків і 10 жінок, щоб спробувати відновити деталі трагедії.

За словами рятувальників, два затонулі човни з мігрантами, ймовірно, вирушили зі Сфакса (Туніс). Морські умови в Сицилійській протоці через сильну течію були несприятливі.

Також берегова охорона Італії повідомила, що вчора, 5 серпня, невеликий човен із двадцятьма мігрантами зазнав аварії біля стрімчака Поненте, а ті, хто зазнав аварії, застрягли на скелях, тому що патрульні катери берегової охорони не змогли їх підняти через штормове море.

Нагадаємо, 24 липня повідомлялося, що рибалки 4 дні провели в морі після аварії човна. Трьох зниклих після того, як рибальський човен затонув, виявили робітники нафтової вишки. Вони перебували приблизно за 60 км від найближчого берега і сиділи на помаранчевих ящиках для льоду.

Раніше, 29 травня, стало відомо, що в Італії через смерч затонув прогулянковий човен із туристами. За даними журналістів, частину людей одразу підібрали катери, які стали свідками події, а деякі пасажири змогли доплисти до берега.