У острова Лампедуза затонули две лодки с мигрантами, 30 человек пропали без вести, — СМИ

Итальянская береговая охрана смогла спасти 57 человек. Две затонувшие лодки с мигрантами, вероятно, отправились из Туниса.

Related video

За последние несколько часов у Лампедузы потерпели крушение два корабля, около тридцати пропали без вести, сообщает Ansa.

Итальянская береговая охрана 6 августа спасла 57 мигрантов. Спасатели установили, что в первой лодке было 48 мигрантов, на втором судне — 42 человека. Погибли женщина и полуторагодовалый ребенок, около тридцати человек пропали без вести.

Выжившие люди и тела погибших были обнаружены в 23 морских милях (46 км) к юго-западу от Лампедузы рядом с пирсом Фавароло.

По информации издания, следователи мобильного отряда штаб-квартиры полиции Агридженто сегодня попытаются еще раз опросить оставшихся в живых, 47 мужчин и 10 женщин, чтобы попытаться восстановить детали трагедии.

По словам спасателей, две затонувшие лодки с мигрантами, вероятно, отправились из Сфакса (Тунис). Морские условия в Сицилийском проливе из-за сильного течения были неблагоприятные.

Также береговая охрана Италии сообщила, что вчера, 5 августа, небольшая лодка с двадцатью мигрантами потерпела крушение возле утеса Поненте и потерпевшие крушение застряли на скалах, потому что патрульные катера береговой охраны не смогли их поднять из-за штормового моря.

Напомним, 24 июля сообщалось, что рыбаки 4 дня провели в море после крушения лодки. Троих пропавших после того, как рыбацкая лодка затонула, обнаружили рабочие нефтяной вышки. Они находились примерно в 60 км от ближайшего берега и сидели на оранжевых ящиках для льда.

Ранее, 29 мая, стало известно, что в Италии из-за смерча затонула прогулочная лодка с туристами. По данным журналистов, часть людей сразу подобрали катера, которые стали свидетелями происшествия, а некоторые пассажиры смогли доплыть до берега.