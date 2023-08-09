"Пронеслася небом": над Австралією помічено частину російської ракети, – ЗМІ (відео)

Мешканці австралійського Мельбурна стали свідками прольоту в небі об'єкта, що світився, майже хвилину горів і голосно вибухнув.

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В Австралійському космічному агентстві повідомили, що об'єкт, який було помічено в небі над Мельбурном, імовірно, був залишками російської ракети "Союз". Про це пише видання The Guardian 8 серпня.

Як зазначають журналісти, об'єкт, що світиться, пролетів над Мельбурном у районі опівночі. Він горів майже хвилину, після чого вибухнув. Експерти припустили, що це було космічне сміття, яке згорає під час потрапляння в атмосферу на великій швидкості.

Проліт частини російської ракети над Мельбурном

Австралійське космічне агентство підтвердило, що згаданий об'єкт, імовірно, є залишками російської ракети "Союз", яка вивела на орбіту новий глобальний навігаційний супутник. Об'єкт було запущено з космодрому Плесецьк на північ від Москви ввечері 7 серпня.

Професор Університету Свінберна Алан Даффі зазначив, що це було "найбільше світлове шоу", яке йому доводилося бачити під час повернення якогось об'єкта з орбіти.

Доцент з Університету Фліндерса Еліс Горман додала, що ракета важить 105 тонн, має довжину 25 метрів і була відкинута на "надзвичайно великій висоті" після витрачання палива.

"Багато жителів Мельбурна бачили, як ракета пронеслася по небу, коли вона розлетілася на частини, кожна з яких продовжувала горіти в захоплюючому феєрверку", — зазначила Горман.

За даними космічного агентства, вцілілі частини ракети мали безпечно повернутися в океан біля південно-східного узбережжя Тасманії, додавши, що вони "продовжать стежити за результатами цього повернення".

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