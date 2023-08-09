"Пронеслась по небу": над Австралией замечена часть российской ракеты, – СМИ (видео)
Жители австралийского Мельбурна стали свидетелями пролета в небе святящегося объекта, который почти минуту горел и громко взорвался.
В Австралийском космическом агентстве сообщили, что объект, который был замечен в небе над Мельбурном, вероятно, был остатками российской ракеты "Союз". Об этом пишет издание The Guardian 8 августа.
Как отмечают журналисты, объект, распространяющий свечение, пролетел над Мельбурном в районе полуночи. Он горел почти минуту, после чего взорвался. Эксперты предположили, что это был космический мусор, сгорающий при попадании в атмосферу на большой скорости.
Австралийское космическое агентство подтвердило, что упомянутый объект, вероятно, является остатками российской ракеты "Союз", которая вывела на орбиту новый глобальный навигационный спутник. Объект был запущен с космодрома Плесецк к северу от Москвы вечером 7 августа.
Профессор Университета Суинберна Алан Даффи отметил, что это было "самое большое световое шоу" которое ему приходилось видеть во время возвращения какого-то объкта с орбиты.
Доцент из Университета Флиндерса Элис Горман добавила, что ракета весит 105 тонн, имеет длину 25 метров и была отброшена на "чрезвычайно большой высоте" после израсходования топлива.
"Многие жители Мельбурна видели, как ракета пронеслась по небу, когда она разлетелась на части, каждая из которых продолжала гореть в захватывающем фейерверке", — отметила Горман.
По данным космического агентства, уцелевшие части ракеты должны были безопасно вернуться в океан у юго-восточного побережья Тасмании, добавив, что они "продолжат следить за результатами этого возвращения".
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