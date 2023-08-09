США ввели нові санкції проти Білорусі: під обмеження потрапила авіакомпанія "Белавіа"

Міністерство фінансів США оновило санкційний список, до якого потрапили державні та приватні компанії Республіки Білорусь, а також фізичні особи. Серед них — сини та дружина одного з місцевих бізнесменів.

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Сполучені Штати Америки 9 серпня запровадили новий пакет санкцій проти Білорусі. Під обмеження потрапили фізичні та юридичні особи. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оновило свій список особливо позначених громадян і заблокованих осіб, до якого потрапили двоє синів і дружина білоруського бізнесмена Олексія Івановича Олексіна: Олексін Дмитро Олексійович, Олексін Віталій Олексійович, Олексіна Інна Володимирівна.

Проти кого ще США запровадили обмеження

Санкції ввели проти:

чотирьох представників Департаменту фінансових розслідувань Комітету держконтролю Білорусі: Дунко Артема Костянтиновича, Франскевича Віктора Івановича, Маршалова Ігора Анатолійовича, Селицького Віктора Францовича;

гендиректора ВАТ "Білоруський металургійний завод";

відділу фінансових розслідувань Комітету держконтролю Білорусі;

білоруської державної авіакомпанії "Белавіа";

ВАТ "Мінського заводу цивільної авіації № 407".

Також США ввели санкції проти літака Bombardier CRJ-200ER, який належить відкритому акціонерному товариству "Белавіа білоруські авіалініїʼ

Крім того, 8 серпня Британія ввела санкції проти РФ, Ірану та Білорусі. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив про 25 нових санкцій, спрямованих проти доступу Російської Федерації до іноземної військової техніки. Також обмеження торкнулися Ірану та Білорусі.

До слова, 3 серпня США запровадили санкції проти Російської академії наук та її структур. Проти зазначеної установи американський уряд уже вводив обмеження. Також санкційні механізми тепер уже поширюються на Інститут фізики твердого тіла імені Ю. А. Осип'яна та Інститут загальної фізики імені О. М. Прохорова.