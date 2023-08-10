Пожежа на Мозирському НПЗ у Білорусі: з'явилися деталі події

У МНС Республіки повідомили, що на нафтопереробному заводі загорілася засувка установки з виробництва бензину. У СБУ незадовго до НП попереджали, що росіяни готують там провокацію "під чужим прапором".

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У Білорусі на Мозирському нафтопереробному заводі в Гомельській області сталася пожежа. Загорілася засувка установки з виробництва бензину. Причина загоряння встановлюється. Про це повідомляють МНС Республіки.

За інформацією білоруського видання БЕЛТА, про пожежу диспетчер заводу повідомив рятувальникам об 11.29 за місцевим часом. Займання сталося в колоні комбінованої установки каталітичного крекінгу. Співробітники пожежної служби прибули на місце НП об 11.32. Вони зафіксували факельне горіння із засувки установки з виробництва бензину. До цього моменту загоряння колони з бензином було на позначці 45 м.

Повідомляється, що рятувальникам вдалося локалізувати пожежу об 11.57, а о 12.05 за місцевим часом повністю ліквідувати загоряння.

На місце НП прибули співробітники швидкої медичної допомоги та енергетичної служби.

За попередньою інформацією, внаслідок події ніхто не постраждав.

У ЗМІ зазначають, що комбінована установка каталітичного крекінгу призначена для отримання високооктанового компонента автобензину за рахунок процесу каталітичного крекінгу важкої нафтової сировини.

Нагадаємо, 4 серпня у Службі безпеки України заявляли, що Росія може влаштувати провокацію на Мозирському нафтопереробному заводі "під чужим прапором". Повідомляли, що підготовкою теракту займаються кадрові військові РФ і спецслужби, відправлені на територію Білорусі під виглядом "вагнерівців". У провокації РФ може звинуватити Україну, щоб надалі втягнути Мінськ у повномасштабну війну проти України.

Офіційно СБУ не коментували пожежу на нафтопереробному заводі в Мозирі.

10 серпня Фокус писав про те, що ЗС РФ вночі атакували безпілотниками нафтобазу в Рівненській області. Унаслідок удару було знищено резервуари з пальним, виникла пожежа. Генеральна прокуратура України повідомила про початок досудового розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни у зв'язку з ракетною атакою росіян.

Фокус також повідомляв, що внаслідок ракетного обстрілу ЗС РФ Запоріжжя 9 серпня загинули дві молоді співачки .