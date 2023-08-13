У Колумбії заарештували батька чотирьох дітей, які 40 днів виживали в джунглях Амазонки (фото)

Після авіакатастрофи діти віком 13, 9, 4 і 1 рік понад місяць блукали джунглями. Але вижили завдяки знанням про регіон: їли насіння, фрукти та коріння рослин.

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Мануель Раноке, батько двох дітей, які пережили 40 днів у колумбійських тропічних лісах, заарештований за підозрою в жорстокому поводженні з їхньою покійною матір'ю. Про це повідомляє The Mirror.

Четверо дітей віком від року до 13 років опинилися на межі виживання після того, як літак з їхньою матір'ю і двома іншими дорослими впав у джунглях Амазонки. У підсумку діти виявилися єдиними з тих, хто вижив.

Прокуратура Колумбії підтвердила арешт Раноке — він батько хлопчиків у віці одного і чотирьох років і вітчим двох дівчаток, дев'яти і 13 років. В офіційному повідомленні немає подробиць, але місцеві ЗМІ пишуть, що звинувачення пов'язані з домашнім насильством.

"Ми дізналися про затримання батька двох неповнолітніх дітей, вважаємо, що прокуратура діяла в межах закону", — пояснила Астрід Еліана Касерес, директорка Колумбійського інституту добробуту сім'ї.

Раноке був втягнутий у судові тяжби за опіку над дітьми з бабусею і дідусем по материнській лінії. Зараз четверо братів і сестер залишаються під опікою колумбійського агентства із захисту дітей після виписки з лікарні.

Їхній дід Нарцисо Мукутуй звинуватив батька дітей у побитті матері Магдалени Мукутуй. Обвинувачений визнав в інтерв'ю журналістам, що вдома були проблеми, але сказав, що вважає це особистою сімейною справою.

Собака-шукач Вілсон, який брав участь у пошуку

Діти корінних народів Вітото потрапили в авіакатастрофу 1 травня під час польоту над віддаленою частиною тропічного лісу Амазонки, відомої як Араракуара. Мати дітей — Магдалена Мукутуй Валенсія, лідерка корінних народів, — померла після аварії, яка, імовірно, сталася через проблеми з двигуном. Вона прожила з дітьми близько чотирьох днів, а потім порадила їм вибиратися. У підсумку діти віком 13, 9, 4 і 1 рік понад місяць бродили джунглями.

І вижили завдяки насінню, фруктам і корінню рослин. Вони знали про те, що певні рослини були їстівними завдяки вихованню в районі Амазонки.

Група рятувальників, фото опубліковано Збройними силами Колумбії

Представники Національної організації корінних народів Колумбії вважають, що саме знання особливостей регіону зіграло ключову роль у виживанні.

Нагадаємо, що влада Колумбії відправила понад 100 солдатів із собаками-шукачами на пошуки зниклих дітей. Рятувальники знайшли саморобне житло з палиць і гілок, яке підказало, що після авіакатастрофи хтось вижив.

Також повідомлялося, що дослідник помер, спробувавши встановити контакт із диким племенем. Еколог Пол Розолі розповів, що один із дослідників Амазонки приносив їжу та інші предмети племінним людям, які згодом його вбили.