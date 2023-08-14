На популярному курорті в Румунії прогримів потужний вибух: ЗМІ повідомляють про морську міну (відео)

На місці інциденту працюють рятувальники, прибула група водолазів. Екстрені служби не виключають, що у воді може перебувати ще одна морська міна.

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У Румунії 14 серпня близько 9 ранку поблизу пляжу на курорті Костінешть прогримів потужний вибух у морі. За попередніми даними, це може бути морська міна, повідомляє digi24.ro

Вибух стався біля пірсу перед готелем "Форум". Групи оперативного реагування перебувають у стані підвищеної готовності, оскільки в морі було помічено другу міну.

"Пролунав сильний вибух. Я бачив багато чорного диму. Нам сказали, що щось вибухнуло. Поліція та пожежники тут. Туристи все ще у воді", — розповів свідок події.

За даними поліції та рятувальників, ніхто не постраждав, але небезпека не минула. Військово-морські сили Румунії підготували групу водолазів для обстеження дна курортного узбережжя.

"Сьогодні вранці, близько 9:00 на лінію 112 надійшло повідомлення про те, що на причалі стався вибух. На місце події було швидко направлено кілька співробітників Добруджської інспекції з надзвичайних ситуацій повіту Констанца, зі станції Тузла — спеціальну пожежну машину, бригаду швидкої допомоги. Колеги, які прибули на місце, оточили територію та виявили, що стався вибух на дамбі. На щастя, обійшлося без постраждалих", — сказала прессекретарка інспекції з надзвичайних ситуацій Ана-Марія Стойка.

Ситуація є досить напруженою, бо на березі моря багато людей, а Костінешть — це багатолюдний курорт. Зокрема, інцидент стався напередодні Дня Морського флоту Румунії.

"Від початку війни в Україні й дотепер наші водолази знешкодили п'ять морських мін у зоні нашої відповідальності", — розповів журналістам представник ВМС Румунії Корнеліу Павел.

Нагадаємо, 13 серпня повідомлялося, що в Бєлгороді прогримів потужний вибух, а місцеві говорили про атаку БПЛА. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков двічі за день повідомляв про атаки українських безпілотників і "успішну" роботу ППО.

Раніше, 4 серпня, стало відомо, що Румунія посилить кордон НАТО після російської атаки Ізмаїла. Місцеві правоохоронці здійснюватимуть постійний моніторинг землі, моря та повітряного простору, розповіли в Міністерстві національної оборони Румунії.