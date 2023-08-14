Потрібна широка підтримка: проукраїнський прем'єр-міністр Латвії подав у відставку

За інформацією журналістів, новому лідеру знадобиться підтримка з боку опозиційних політиків, щоб Латвія могла, як і раніше, неухильно підтримувати Україну.

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Проукраїнський прем'єр-міністр Латвії Артурс Крішьяніс Каріньш вирішив піти зі своєї посади цього тижня.

Латвія, як, зрештою, Литва, Естонія та Польща, були провідними голосами підтримки України та підштовхування керівництва Євросоюзу і НАТО посилити тиск на РФ після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Про це повідомляє Sky News.

Крішьяніс Каріньш йде у відставку під тиском з боку розколотого парламенту і після невдалих спроб включити до свого уряду представників лівих і правих політсил, зазначають британські журналісти.

Його партія "Нова єдність" вибере іншого кандидата пізніше на поточному тижні. Позиція партії щодо України навряд чи зміниться, судячи з усього, і наступний латвійський прем'єр дотримуватиметься аналогічного курсу зовнішньої політики і щодо РФ.

Однак новому кандидату на пост голови держави знадобиться ширша підтримка з боку опозиційних політиків, щоб Латвія могла продовжувати неухильно підтримувати Україну, зазначають журналісти.

Нагадаємо, що в Латвії тисячі росіян отримають листи з проханням покинути країну.

Також повідомлялося, що в Литві скасували посвідку на проживання для 1000 росіян і білорусів після проведеного анкетування. Одним із запитань було: чий Крим?