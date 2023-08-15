В РФ хочуть зняти м/ф "Копійка", аналог "Тачок", і запросити Путіна з Шойгу озвучувати ролі

Головними персонажами мультфільму стануть автомобілі російського виробництва, а Володимира Путіна та Сергія Шойгу хочуть запросити для озвучування ролей "лімузину президента" й авто "Тигр".

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Кінокомпанія "Гром" на пітчингу Фонду кіно представила російський аналог мультика "Тачки", стрічку під назвою "Копійка". Про це повідомляє медіа "Бюлетень Кінопрокатчика".

"Сюжет розповідає про пригоди друзів-машин, яким доведеться подолати труднощі та протистояти злим силам. Дія картини розвиватиметься не тільки в Росії, але ще в Китаї, Індії та арабських країнах", — розповіли автори проєкту.

Фото: Российская газета

Зазначається, що персонажі змінюватимуться залежно від локації, де вони перебувають. У кінокомпанії заявили, що домовленості про співпрацю є вже майже з усіма російськими автомобільними брендами. Серед персонажів з'явилися Запік ("запорожець"), Копійка ("ВАЗ-2101"), Веста ("Лада-Веста") й інші.

Автори проєкт заявили, що хотіли б залучити до невеликих ролей у мультфільмі російських політиків. За їхніми словами, багато хто вже дав свою згоду на участь, крім "однієї людини, з якою ще не розмовляли".

Фото: Российская газета

Судячи з фото ,представлених авторами, пропонується, що президент Росії Володимир Путін озвучить "лімузин президента", міністр оборони РФ Сергій Шойгу — ГАЗ-233001 "Тигр", а прем’єр-міністр Михайло Мішустін — ГАЗ-14.

Фото: Российская газета

Нагадаємо, що 29 червня під час обговорення екологічних проблем на форумі "Сильні ідеї для нового часу", президент Росії Володимир Путін похвалив сміттєву жабу з дитячого російського мультсеріалу "Кумі-Кумі", яка вирощує корисні речі з відходів.

Раніше, 24 травня, "Вікіпедія" у РФ звільнила директора Володимира Медейка за таємну підготовку російського аналога енциклопедії. У "Вікіпедії" заявили, що будь-хто може брати й використовувати контент енциклопедії, але використовувати для цього посаду керівника вважають некоректним.