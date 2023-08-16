На гірському курорті Грузії стався зсув ґрунту: рятувальники знайшли тіла 25 загиблих (фото)

Пошукові роботи, за даними правоохоронців, у зоні стихійного лиха тривають тринадцятий день. 8 громадян після зсуву ґрунту вважаються зниклими безвісти.

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Кількість загиблих внаслідок зсуву ґрунту в грузинському курортному місті Шові зросла до 25 осіб. Про це МВС країни повідомило у Twitter.

Рятувальники й надалі проводять пошукові роботи в епіцентрі катастрофи та в річищах найближчих річок. Фахівці використовують екскаватори, перекопуючи землю в пошуках зниклих.

"Наразі в рамках рятувальних робіт знайдено 25 тіл загиблих, пошуки 8 осіб тривають", – йдеться у повідомленні.

Пошукові роботи у зоні стихійного лиха тривають тринадцятий день. Кількість постраждалих може зрости.

Фото: МВС Грузії

Зсув ґрунту в Грузії

Стихійне лихо поблизу курортного міста Шові відбулося на початку серпня. За інформацією телеканалу 1TV, міністр регіонального розвитку та інфраструктури Іраклія Карселадзе повідомив про 35 людей, які зникли. Безперервно тривала пошуково-рятувальна операція. У безпечні місця були евакуйовані 140 людей. До операції долучили близько 400 пожежників-рятувальників і співробітників різних підрозділів МВС.

Курортне селище Шові розташоване у високогірному регіоні на висоті 1,5 тисячі метрів над рівнем моря. За інформацією "Новости-Грузия", зсув ґрунту відбувся 3 серпня близько 15:15. У МВС країни підтвердили значні руйнування – пошкодження лінії електропередач, мостів та доріг. Зв'язок у відповідній локації працював з перебоями.

Нагадаємо, 8 серпня у Центральній Європі вирувала негода. У Словенії, Австрії та Хорватії зафіксували рекордні повені. У Словенії загинули щонайменше шестеро людей. Серед них були двоє громадян Нідерландів, які, як вважають, могли постраждати від блискавки, і четверо словенців, які, ймовірно, потонули. Ще одна жінка загинула в Австрії.