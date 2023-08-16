На горном курорте Грузии произошел оползень: спасатели нашли тела 25 погибших (фото)

Поисковые работы, по данным правоохранителей, в зоне стихийного бедствия продолжаются тринадцатый день. 8 граждан после оползня считаются пропавшими без вести.

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Количество погибших в результате оползня в грузинском курортном городе Шови возросло до 25 человек. Об этом МВД страны сообщило в Twitter.

Спасатели и в дальнейшем проводят поисковые работы в эпицентре катастрофы и в руслах ближайших рек. Специалисты используют экскаваторы, перекапывая землю в поисках пропавших.

"Сейчас в рамках спасательных работ найдено 25 тел погибших, поиски 8 человек продолжаются", — говорится в сообщении.

Поисковые работы в зоне стихийного бедствия продолжаются тринадцатый день. Количество пострадавших может возрасти.

Фото: МВД Грузии

Оползень в Грузии

Стихийное бедствие вблизи курортного города Шови произошло в начале августа. По информации телеканала 1TV, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклия Карселадзе сообщил о 35 пропавших людях. Непрерывно продолжалась поисково-спасательная операция. В безопасные места были эвакуированы 140 человек. К операции привлекли около 400 пожарных-спасателей и сотрудников различных подразделений МВД.

Курортный поселок Шови расположен в высокогорном регионе на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря. По информации"Новости-Грузия", оползень произошел 3 августа около 15:15. В МВД страны подтвердили значительные разрушения — повреждения линии электропередач, мостов и дорог. Связь в соответствующей локации работала с перебоями.

Напомним, 8 августа в Центральной Европе бушевала непогода. В Словении, Австрии и Хорватии зафиксировали рекордные наводнения. В Словении погибли по меньшей мере шесть человек. Среди них были двое граждан Нидерландов, которые, как полагают, могли пострадать от молнии, и четверо словенцев, которые, вероятно, утонули. Еще одна женщина погибла в Австрии.