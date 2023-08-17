У Малайзії літак звалився на жваву дорогу: є численні жертви (відео)

За інформацією місцевих ЗМІ, борт вміщував у себе 8 осіб, серед яких два члени екіпажу. Нікому з них не вдалося вижити, за попередніми даними.

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У Малайзії зазнав аварії і впав на автотрасу легкомоторний приватний літак. У результаті загинуло щонайменше десять осіб. Про це повідомляє місцеве видання Malay Mail 17 серпня.

У Малайзійському управлінні цивільної авіації зазначили, що повітряне судно вилетіло незадовго до цього з міжнародного аеропорту Лангкаві в напрямку аеропорту Султан Абдул Азіз Шах у Куала-Лумпурі.

Загалом на борту було 6 пасажирів і 2 людини з екіпажу. У якийсь момент борт втратив зв'язок із вишкою управління і на околицях міста Шах-Алам літак зазнав аварії, що призвело до численних жертв.

Після зіткнення із землею почалася сильна пожежа. У поліції підтвердили, що 10 людей загинуло: 8 пасажирів літака і ще двоє водіїв на землі, коли він упав поруч із дорогою.

В управлінні цивільної авіації Малайзії заявили, що диспетчери помітили дим із місця аварії, але судно не подавало до аварії сигналів лиха.

На місце прибули оперативно екстрені служби та поліція. Слідству належить з'ясувати, що саме стало причиною катастрофи.

Нагадаємо, 11 серпня повідомлялося, що пілот посадив літак посеред жвавої дороги в годину пік. Через несподівану появу повітряного засобу рух транспорту в обох напрямках було ускладнено, поки на місце події виїжджали екстрені служби.

3 серпня повідомлялося, що літак здійснив вимушену посадку заради арешту пасажирки. Блейк Перкінс, який перебував на борту, розмістив у TikTok кілька відеозаписів інциденту. В одному з роликів чоловік написав, що стюардеси не дозволили жінці "випити вина".