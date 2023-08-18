Помер якось підозріло: в ISW сумніваються у природній смерті "охоронця таємниць" Путіна

Від чого помер генерал ФСО наразі невідомо, але інсайдерські джерела стверджують, що Геннадію Лопирьову в колонії раптом стало зле.

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Смерть ув'язненого колишнього генерала Федеральної служби охорони Росії є підозрілою. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 17 серпня.

"Ув'язнений колишній генерал ФСО Росії, який нібито знав про приватну чорноморську резиденцію президента Росії Володимира Путіна, підозріло помер 16 серпня. Голова Громадської спостережної комісії Рязанської області Віктор Боборикін не назвав причину смерті Лопирьова, але російське інсайдерське джерело стверджує, що у Лопирьова "несподівано" діагностували лейкемію 14 серпня після того, як він раптово поскаржився на задишку, попри на нормальний стан", — йдеться в повідомленні.

Аналітики, спираючись на інсайдерські джерела, зазначають, що Лопирьов був "охоронцем таємниць" щодо будівництва чорноморської резиденції президента Росії Володимира Путіна в Геленджику, яку часто називають "палацом Путіна".

За що відбував покарання генерал Лопирьов

Суд засудив генерала ФСО Геннадія Лопирьова до 10 років колонії суворого режиму за звинуваченням у отриманні хабара більш ніж на 6 мільйонів рублів. Крім цього його оштрафували на 150 мільйонів рублів.

Ексспівробітника ФСО визнано винним у двох епізодах отримання хабара на загальну суму близько 6 мільйонів 300 тисяч рублів, а також у незаконному зберіганні набоїв.

Свою провину Лопирьов не визнав, його захист має намір оскаржити вирок суду.

Лопирьова було затримано у листопаді 2016 року. За даними слідства, він отримував хабарі від бізнесменів в особливо великому розмірі за заступництво під час укладання та виконання державних контрактів на проведення ремонтно-будівельних робіт.

Раніше повідомлялося про смерть екскомандувача Східного військового округу Геннадія Жидка, який керував ЗС РФ в Україні у 2022 році.

11 липня російські пропагандисти підтвердили ліквідацію генерал-лейтенанта ЗС РФ Олега Цокова. Його ліквідували у середині липня на Запоріжжі в районі тимчасово окупованого Бердянська.