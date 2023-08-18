Залишив в живих і добре: в оточенні Кадирова відреагували на побиття його сином ув'язненого

"Права рука" Кадирова виправдовує дії неповнолітнього Адама та запевняє, що усі депутати Держдуми РФ від Чечні підтримують його дії по відношенню до уродженця України.

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Соратник ватажка Чечні Рамзана Кадирова Адам Делімханов вступився за його сина Адама, який в СІЗО Грозного жорстоко побив Микиту Журавля. Пост-підтримки він оприлюднив у своєму телеграм-каналі.

Делімханов заявив, що усі депутати Держдуми РФ від Чечні і він особисто підтримують дії сина Кадирова.

"У мережі поширюється інформація про те, що мій дорогий племінник, онук першого президента ЧР, героя Росії Ахмата-Хаджи Кадирова, Адам Рамзанович Кадиров побив звинуваченого Микиту Журавля, звинувачення. Будучи гідним спадкоємцем першого президента ЧР, він показав приклад патріотизму та прагнення захистити релігію та наші святині. Враховуючи мерзенний злочин цього нелюдя Журавля, Адам вчинив дуже гуманно, залишивши його в живих. За такі дії люди заслуговують на найжорстокіше покарання", — написав він.

Він додав, що син Кадирова з дитинства "відрізняється відчуттям справедливості і є прикладом для однолітків".

В самому пості Делімханов великими літерами виокремив членів родини Кадирова і засипав повторами їхніх регалій.

Сам Кадиров теж завуальовано намагався виправдати незаконні дїї свого сина. Він опублікував пост без прямих коментарів по ситуації у СІЗО Грозного і наголосив на безкарності тих, хто палить Коран по всьому світі.

"Повна безкарність учасників та організаторів подібних диверсій наочно демонструє мусульманам справжнє ставлення так званих демократичних держав до їхніх прав. При цьому вони продовжують жити в цих країнах, отримують допомогу, будучи приниженими та ображеними", — написав він.

Слід зазначити, що 19-річний Микита Журавель родом із України і був заарештований за спалення Корану в російському Волгограді.

Нагадаємо, що на скандал з побиттям сином Кадирова, який побив затриманого, відреагувала омбудсменка РФ Тетяна Москалькова. Вона пообіцяла спільно з чеченським колегою розібратися в ситуації.