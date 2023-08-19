Як звичайний підсудний: Дональд Трамп планує здатися до в'язниці наступного тижня, — CNN

За словами журналістів, наразі Трампу висунули 91 обвинувачення за чотирма кримінальними справами. Повідомляється, що навіть за стандартами США в'язниця округу Фултон має репутацію місця ув'язнення зі "складними" умовами.

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Колишній президент США Дональд Трамп планує здатися до в'язниці округу Фултон уже наступного тижня. Про це пише видання CNN з посиланням на власні джерела.

За словами журналістів, наразі Трампу висунули 91 обвинувачення у чотирьох кримінальних справах. Очікується, що його здача і пред'явлення йому обвинувачень у Джорджії відрізнятимуться від того, як це відбувалося за попередніми трьома кримінальними справами.

Повідомляється, що процес затримання звичайного обвинуваченого може затягнутися на кілька годин. Однак для Трампа все, можливо, пройде швидше.

Як заявив шериф округу Фултон Пет Лабат, він поводитиметься з колишнім американським президентом так само, як і з іншими звичайними підсудними.

За словами колишнього прокурора Кріса Тіммонса, у в'язниці округу Фултон ще не було колишніх президентів США.

"Тож ніхто точно не знає, як відбуватиметься процедура", — зауважив він.

За словами журналістів, навіть за стандартами США в'язниця округу Фултон має репутацію місця ув'язнення зі "складними" умовами.

Нагадаємо, що 15 серпня повідомлялося, що Дональду Трампу висунули четверте обвинувачення. Колишнього президента США звинуватили у спробі скасувати свою поразку на виборах 2020 року в штаті Джорджія. За словами окружного прокурора Фані Вілліс, фігурантам розслідування встановили дедлайн до 25 серпня, інакше їх буде заарештовано.

Також 4 серпня повідомлялося, що колишній американський президент не визнав своєї провини у справі про штурм Капітолія. Після судового засідання він назвав висунуте йому обвинувачення "переслідуванням" і сказав, що це "дуже сумний день для Америки".