У Йоганнесбурзі відкрився саміт БРІКС, де розглянуть питання про розширення блоку

Президент РФ Володимир Путін візьме участь у зустрічі за допомогою відеозв'язку через міжнародний ордер на його арешт.

Related video

Лідери країн БРІКС — Бразилії, Індії, Китаю та ПАР — з'їхалися в Йоганнесбург (ПАР) на саміт, у межах якого розглянуть питання про розширення блоку. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що зростання напруженості у світі, спричинене війною в Україні та зростанням суперництва між Китаєм і США, додало актуальності ідеї про зміцнення блоку, який деколи страждає від внутрішніх розбіжностей і відсутності послідовного бачення.

Уранці 22 серпня до ПАР прибув лідер Китаю Сі Цзіньпін, який є головним прихильником розширення БРІКС. Протягом дня він зустрівся з лідерами інших держав.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що у двох країн "схожі погляди" на розширення групи.

"Ми поділяємо вашу думку, президенте Сі, що БРІКС є життєво важливим форумом, який відіграє важливу роль у реформі глобального управління та в просуванні багатосторонніх відносин і співпраці в усьому світі", — наголосив Рамафоса під час спільної зустрічі.

Підкреслюється, що президент Росії Володимир Путін візьме участь у саміті за допомогою відеозв'язку, оскільки його оголошено в міжнародний розшук за звинуваченням у воєнних злочинах.

Увечері 22 серпня лідери країн-учасниць візьмуть участь у спільній вечері, під час якої, ймовірно, обговорять межі та критерії прийняття нових країн.

Водночас видання зазначає, що розширення є яблуком розбрату в блоці. Росія прагне залучити нові країни, щоб нівелювати свою ізольованість через розв'язану в Україні війну, а Індія, яка побоюється домінування Китаю та застерігає від поспішної експансії, заявляє, що "має позитивні наміри та неупередженість". Бразилія також стурбована тим, що розширення БРІКС послабить її позиції.

Нагадаємо, 20 липня Bloomberg повідомив, що в ПАР похвалили президента РФ Володимира Путіна за відмову їхати на саміт БРІКС.

А 21 серпня CNN у своєму аналізі дійшло висновку, що неявка Путіна в ПАР свідчить про ізоляцію Росії та про звуження горизонтів президента РФ.