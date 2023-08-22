"Усвідомлюємо загрози": Польща створить спецпідрозділ для захисту критичної інфраструктури

Розташуються бійці в місті Дзівнув та охоронятимуть LNG-термінал і газопровід, зазначив міністр національної оборони Маріуш Блащак. Польську молодь закликали приєднуватися до набору.

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Польща розпочала створення спеціального підрозділу "Формози" — морського спецназу Збройних сил країни. Його бійці будуть відповідальні за захист критично важливої інфраструктури. Про це заявив міністр національної оборони Маріуш Блащак, передає TVP Info 22 серпня.

За його словами, розмістять спецназ у місті Дзівнув у Західнопоморському воєводстві. Крім іншої інфраструктури, до їхніх завдань входитиме охорона LNG-терміналу в Свіноуйсьце і газопроводу Baltic Pipe.

"Ми усвідомлюємо загрози, які несе агресивна політика Росії. Ми маємо зважати на різні провокації, і тому критично важливі об'єкти інфраструктури мають бути надійно захищені", — йдеться в повідомленні.

Це буде вже третій відокремлений підрозділ спецназу ЗС Польщі. Інші два базуються в місті Гдиня.

Окремо польський міністр зазначив, що бійці "Формози" є добре підготовленими спецпризначенцями, які пройшли спеціальний вишкіл у Сполучених Штатах Америки з "морськими котиками".

"Це люди з досвідом, які брали участь у різного роду місіях, тренуваннях по всьому світу, люди, які зосереджені на тому, щоб мати можливість захищати критично важливу інфраструктуру", — продовжив він.

Польську молодь також закликали активніше вступати до лав армії, хоч відбір до спецпризначенців досить складний. Маріуш Блащак вважає, що це велика гордість і честь.

Нагадаємо, 22 серпня президент Польщі Анджей Дуда висловився про присутність ПВК "Вагнер" у Білорусі. За його словами, охорона польсько-білоруського кордону є питанням безпеки Європи і НАТО. Варшава реагуватиме з великою гнучкістю залежно від того, яка ситуація складатиметься.