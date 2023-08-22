"Ми повинні розглянути всі сценарії", — Дуда про присутність ПВК "Вагнер" у Білорусі

За словами президента, охорона польсько-білоруського кордону є питанням безпеки Європи і НАТО. Варшава реагуватиме з великою гнучкістю залежно від того, яка ситуація складатиметься.

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У вівторок, 22 серпня, президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з президентом Португалії Марсело Ребелу де Соузою, висловився про ситуацію на кордоні з Білоруссю і роль ПВК "Вагнер", повідомляє Rmf24.

"Присутність групи "Вагнера" в Білорусі — факт. Звісно, є припущення і дискусії про те, якою є реальна роль цих сил у Білорусі і яке завдання насправді мають виконувати ці найманці", — сказав президент Дуда. Він наголосив, що Польща має враховувати всі можливі сценарії і розглядати ситуацію в багатьох аспектах.

"Тому охорона кордону Польщі сьогодні є одним з основних елементів. Звідси і рішення, які було ухвалено останніми тижнями, такі як перекидання додаткових військових сил у бік польсько-білоруського кордону для підтримки прикордонників, поліції та наших солдатів", — додав він.

Дуда зазначив, що Польща реагуватиме з великою гнучкістю залежно від того, яка ситуація складатиметься і як поводитиметься білоруський режим. Охорона польсько-білоруського кордону також є питанням безпеки Європи і НАТО.

Він нагадав, що гібридна атака на польському кордоні ведеться з 2021 року. Ці атаки відносно зменшилися в другій половині 2022 року, але зараз тиск значно зріс.

"Ми не сумніваємося, що це відбувається за підтримки і згоди російської влади, тому розглядаємо це як частину широко розуміємої агресивної операції, що проводиться Росією", — підкреслив президент Республіки Польща.

Нагадаємо, 15 серпня президент Польщі Анджей Дуда вшанував пам'ять воїнів УНР. За словами глави держави, серпень 1920 року був для Польщі досвідом національної солідарності. Союзником польських військ виступили українські військові з'єднання УНР.

Крім цього, 14 червня Дуда заявив, що Польща очікує від України повного розуміння того, що у Варшави є власні інтереси, але підтримка країни в стані війни продовжиться.