Через спонсорів з РФ: у Польщі скасували масштабний фестиваль Easy Busy Fest

За даними лідера української діаспори в Польщі, на фестивалі мали виступити такі українські виконавці — Океан Ельзи, The Hardkiss, Yaktak, Sadsvit, Alyona Alyona, Володимир Дантес, Kola, Ляпіс 98 та інші.

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26 серпня у столиці Польщі, Варшаві, мав відбутися музичний фестиваль під назвою Easy Busy Fest, на який було запрошено відомих українських артистів. Однак стало відомо, що спонсорську підтримку цій події надають власники мережі торговельних точок, які спеціалізуються на продажі товарів із Російської Федерації. Про це повідомила польсько-українська громадська діячка, лідерка української діаспори в Польщі Наталія Панченко.

У межах цього заходу планувалося, що на сцені фестивалю виступлять низка видатних українських музичних колективів та артистів, включно з Океаном Ельзи, The Hardkiss, Yaktak, Sadsvit, Alyona Alyona, Володимиром Дантесом, Kola, Ляпісом 98 та іншими.

Однак крім того, щоб цікавитися запрошеними співаками, як з'ясувалося, варто цікавитися організаторами.

"Мені стало цікаво, хто ж організовує цей фестиваль, я перегорнула далі й очманіла. Бо інформації про організатора фестивалю на сайті взагалі не знайшла, а спонсори цього заходу — MixMerkt і Monolith. Ці обидва бренди належать до одних власників. Вихідцям із Росії та, здається, Казахстану, які зареєстрували бізнес у Німеччині та відомі тим, що мають у Європі мережу Russian shops, яка цього року заходить у Польщу", — написала Панченко.

У пресрелізах, випущених організаторами, було оголошено, що їхні торгові точки спеціалізуються на наданні асортименту українських і східноєвропейських товарів. Однак згодом з'ясувалося, що частина товарів у їхньому асортименті фактично імпортується з Росії, а також є продукти, вироблені в Німеччині за рецептами та під брендами, пов'язаними з Росією.

"На польському сайті вони свідомо вводять споживачів в оману. Спеціально опублікували там тільки українські бренди, хоча на головному німецькому сайті здебільшого російські, українських [товарів — ред.] відсотків 10 і то якщо набереться <...> вони закуповують у Росії російські продукти, підтримуючи цим російську економіку і продають потім ці товари в Європі, називаючи їх "східноєвропейськими". Навіть після повномасштабного вторгнення. Навіть незважаючи на санкції", — розповіла Панченко.

Правозахисниця наголосила, що в Польщі налічується невелика кількість російських громадян, і тому основною цільовою аудиторією спонсорів фестивалю фактично стали українці. Вони прагнуть запропонувати цій аудиторії товари, що поставляються з Російської Федерації. З метою привернення уваги українських жителів до їхньої мережі магазинів, вони ухвалили рішення підтримати музичний фестиваль, на якому виступають відомі українські артисти.

"Вийти до своєї цільової аудиторії спонсори вирішують гучно і так, щоб усі запам'ятали — спонсоруючи великий фестиваль, на якому виступлять відомі українські зірки. А чого ж людям потім не ломитися в ті магазини з "нашими" товарами, якщо Океан Ельзи, Кола і Альона Альона виступали на їхньому фестивалі. Хороший, значить, магазин", — додала Панченко.

Після розголосу обставин і ситуації, яка виникла, українські виконавці почали відмовлятися від участі у фестивалі, через що організатори врешті-решт його скасували.

Нагадаємо, що українська реперка Alyona Alyona повідомила про інцидент, який стався на фестивалі Rotterdam Unlimited у Роттердамі. За її розповідями, під час виступу почалася стрілянина.