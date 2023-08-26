Літак КНДР уперше за три роки прибув до Росії: ЗМІ з'ясували причину

У Владивостоці приземлився північнокорейський літак, який, за даними журналістів, був порожнім.

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У п'ятницю, 25 серпня, у далекосхідне російське місто Владивосток прибув літак із Північної Кореї. Про це пише південнокорейське видання Yonhap.

Повідомляється, що це був перший рейс північнокорейської національної авіакомпанії Air Koryo в РФ за останні три роки. Причиною такої тривалої перерви стала пандемія Covid-19.

За даними журналістів, літак, що приземлився в РФ, був порожнім. Співробітники аеропорту відмовилися коментувати рейс, але одна людина сказала, що Північна Корея, імовірно, повернула додому своїх громадян, які залишилися в РФ через закриття кордону.

Як зазначають автори публікації, Північна Корея призупинила польоти Ту-240 авіакомпанії Air Koryo з лютого 2020 року через проблеми громадської охорони здоров'я через пандемію Covid-19. Цей рейс був єдиним повітряним сполученням, що з'єднує РФ і КНДР.

Цього тижня Пхеньян також відновив прямі комерційні рейси з Китаєм.

Нагадаємо, 24 серпня міністр оборони КНДР Кан Сон Нам заявив, що Північна Корея буде "зміцнювати" дружбу з Російською Федерацією, оскільки та нібито веде "війну справедливості" проти України.

Раніше, 18 серпня, ми повідомляли, що у США точаться дискусії щодо того, чи могла перша міжконтинентальна балістична ракета Північної Кореї, що використовує тверде ракетне паливо, Hwasong-18 бути створена за сприяння Росії.

Ще ми писали про те, що за даними OSINT-дослідників із проєкту Ukraine Weapons Tracker від 9 серпня, на озброєнні російських військових в Україні помічено 122-мм реактивні снаряди північнокорейського виробництва.