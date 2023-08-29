Пропагандистка стверджує, що у Великій Британії мільйонам людей нібито бракує грошей на їжу, тому вони змушені голодувати.

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Відома російська пропагандистка Маргарита Симоньян в ефірі телеканала "Россия 1" розповіла про "жахливе життя" у Великій Британії, де люди взимку гинуть від холоду.

За її словами, жителі Великої Британії, через високі ціни, не можуть собі дозволити опалення, тож замерзають до смерті у своїх будинках.

"У Великій Британії знову свіжа статистка — тисячі людей загинули від холоду у власних будинках. Не бомжі, які замерзли на вулицях. У власних будинках загинули", — заявила пропагандистка.

Крім того, вона виділила й інші послуги, якими нібито незадоволені жителі Великої Британії. Вона розповіла про роботу медичних установ.

"Середня черга очікування до акушера-гінеколога знаєте яка? 31 день. За цей час дитина до школи піде", — гордо заявила росіянка.

За інформацією пропагандистки, у Великій Британії високий показник бідності, тому там люди, нібито, голодують.

"За останніми даними в Британії голодують, тобто не мають достатньої кількості коштів, щоб їсти, харчуватися, 11,5 млн осіб", — повідомила Симоньян.

Нагадаємо, 27 серпня заявила Маргарита Симоньян, головний редактор медіагрупи "Россия сегодня" і телеканалу RT, заявляла, що поблизу її будинку вже вдруге впав безпілотник. Вона стверджувала, що атаку організували "терористи".