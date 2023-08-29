Пропагандистка утверждает, что в Великобритании миллионам людей якобы не хватает денег на еду, поэтому они вынуждены голодать.

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Известная российская пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 1" рассказала об "ужасной жизни" в Великобритании, где люди зимой гибнут от холода.

По ее словам, жители Великобритании, из-за высоких цен не могут себе позволить отопление, поэтому замерзают до смерти в своих домах.

"В Великобритании опять свежая статистка – тысячи людей погибли от холода в собственных домах. Не бомжи, которые замерзли на улицах. В собственных домах погибли", – заявила пропагандистка.

Помимо того, она выделила и другие услуги, которыми якобы недовольны жители Великобритании. Она рассказала о работе медицинских учреждений.

"Средняя очередь ожидания к акушеру-гинекологу знаете какая? 31 день. За это время ребенок в школу пойдет", – гордо заявила россиянка.

По информации пропагандистки, в Великобритании высокий показатель бедности, поэтому там люди, якобы, голодают.

"По последним данным в Британии голодают, то есть не имеет достаточного количества средств, чтобы есть, питаться, 11,5 млн человек", – сообщила Симоньян.

Напомним, 27 августа заявила Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT, заявляла, что вблизи ее дома уже второй раз упал беспилотник. Она утверждала, что атаку организовали "террористы".