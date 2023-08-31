У центрі Йоганнесбурга сталася масштабна пожежа: загинуло 73 людини (відео)

За даними Служби з надзвичайних ситуацій, наразі триває пошуково-рятувальна операція. Кількість жертв може збільшитися.

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У четвер, 31 серпня, у багатоповерховому будинку в Йоганнесбурзі, найбільшому місті Південної Африки, сталася масштабна пожежа, яка забрала життя щонайменше 73 осіб, серед яких також було семеро дітей. Про це повідомило видання The Guardian.

Згідно з інформацією від Служби з надзвичайних ситуацій, ця трагедія виявилася однією з найстрашніших в історії країни. Унаслідок події 52 людини дістали поранення.

У пожежі в центрі Йоганнесбурга загинуло 73 людини У пожежі в центрі Йоганнесбурга загинуло 73 людини У пожежі в центрі Йоганнесбурга загинуло 73 людини

Представник служби Роберт Мулаудзі повідомив, що наразі триває пошуково-рятувальна операція. Згідно з його словами, кількість жертв може збільшитися.

Він розповів, що в п'ятиповерхівці було "неформальне поселення". Повідомляється, що раніше будівля була покинута, але під час пожежі в ній жили люди.

Влада заявила, що полум'я здебільшого загасили, але дим усе ще просочується з почорнілої будівлі в центрі Йоганнесбурга.

Реакція України на пожежу в Йоганнесбурзі

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття президенту ПАР Сирілу Рамафосі, рідним і близьким загиблих.

Нагадаємо, 31 серпня повідомлялося, що екстремальні лісові пожежі стали частішими на 25% через зміни клімату. Нове дослідження виявило зв'язок між зростаючою глобальною температурою і нещадними пожежами, що поширюються зі швидкістю 4 000 га на день.

Крім цього, 22 серпня в Греції на місці лісових пожеж знайшли 18 обгорілих тіл. Оскільки про зникнення людей не заявляли, пожежники вважають, що загиблі — мігранти. Країна вже місяць потерпає від великих пожеж через сильну спеку.