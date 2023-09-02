Карта Китаю з російськими територіями: з'явилася реакція МЗС РФ

У зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що врегулювання прикордонних питань Китаєм ще не завершено і є "непростим процесом".

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У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації відреагували на публікацію в КНР карти Китаю, до якої було включено території РФ на Великому Уссурійському острові. Про це пише російське видання "РБК".

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва і Китай не мають один до одного територіальних претензій. За її словами, делімітація і демаркація кордону двох країн завершена. На острові Великий Уссурійський ці процеси завершилися у 2008 році.

Нова карта Китаю Фото: Global Times

РФ і Китай затвердили кордон на острові Великий Уссурійський у 2008 році Фото: Google Maps / скриншот

Анонімне джерело в дипломатичному відомстві сказало журналістам, що врегулювання з Китаєм питань, пов'язаних із кордонами, ще не завершено і є "непростим процесом".

"За прийнятою в цій країні практикою внесення змін до картографічних матеріалів відбувається не в міру укладення угод із тією чи іншою державою, а ніби скопом (востаннє — 1989 року)", — зазначили в МЗС РФ.

Співрозмовник видання також заявив, що позначення на карті острова Великий Уссурійський як китайської території є "не політичним, а технічним питанням".

Нагадаємо, 31 серпня стало відомо, що медіаресурси Китаю опублікували нову офіційно затверджену карту країни, складену Китайським державним "Картографічним сервісом стандартних карт". На ній острів Великий Уссурійський на річці Амур позначено як такий, що належить КНР.

У РФ не одразу відреагували на карту, проте вона викликала протести у низки азіатських держав, зокрема у Філіппін, Малайзії та Індії, чиї території також були позначені Пекіном як китайські.