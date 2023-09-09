"Незважаючи на санкції і слабкий рубль": у Німеччині заявили про повернення РФ у світову торгівлю

Згідно з дослідженням Кільського інституту світової економіки, кількість контейнеровозів, що прибувають у порти РФ, зростає і перебуває майже на рівні, що спостерігався до початку повномасштабної війни в Україні.

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Економічні здібності РФ посилилися незважаючи на санкції, це означає, що Росія повертається у світову торгівлю. Про це стало відомо зі звіту Кільського інституту світової економіки, передає видання Business Insider.

За даними німецького аналітичного центру, торговельна активність Росії в серпні активізувалася, незважаючи на масштабні санкції у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну.

"У російських портах кількість контейнеровозів, що прибувають, зростає і, незважаючи на санкції та слабкий рубль, перебуває майже на рівні, що спостерігався до початку війни", — повідомляє Кільський інститут світової економіки.

Розрахунки інституту ґрунтуються на обсязі товарів, вивантажених у трьох найбільших контейнерних портах Росії — Санкт-Петербурзі, Владивостоці та Новоросійську.

В інституті заявили, що незрозуміло, звідки надійшли товари, але активність у портах країни виявилася "напрочуд високою".

"Це відбувається, незважаючи на санкції, введені західними країнами, і падіння курсу рубля, що розчаровує", — заявив у доповіді Вінсент Стамер, голова інституту Kiel Trade Indicator.

Інститут не надав деталізацію обсягу контейнерів, що пройшли через три найбільші порти Росії в серпні. Однак до звіту додано графік, що показує відсоткову зміну кількості контейнерних вантажів, які прибувають до трьох найбільших російських портів, у річному обчисленні.

Графік зміни кількості вантажів у портах РФ Фото: Скриншот

Графік Кільського інституту світової економіки показує відсоткову зміну кількості контейнерних вантажів, що прибувають до трьох найбільших російських портів, у річному обчисленні. Кільський інститут світової економіки

"Схоже, Росія повертається у світову торгівлю", — додав глава інституту Kiel Trade Indicator.

Нагадаємо, 11 серпня Bloomberg повідомляв, що російська економіка поступово відновлюється, незважаючи на санкції, які були введені Заходом.

Нагадаємо також, у травні ЗМІ підрахували, що війна обходиться Росії приблизно в 67 млрд доларів на рік або 3% ВВП.