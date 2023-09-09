"Несмотря на санкции и слабый рубль": в Германии заявили о возвращении РФ в мировую торговлю

Согласно исследованию Кильского института мировой экономики, количество прибывающих контейнеровозов в портах РФ растет и находится почти на уровне, наблюдавшемся до начала полномасштабной войны в Украине.

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Экономические способности РФ усилились несмотря на санкции, это значит, что Россия возвращается в мировую торговлю. Об этом стало известно из отчета Кильского института мировой экономики, передает издание Business Insider.

По данным немецкого аналитического центра, торговая активность России в августе активизировалась, несмотря на масштабные санкции в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

"В российских портах количество прибывающих контейнеровозов растет и, несмотря на санкции и слабый рубль, находится почти на уровне, наблюдавшемся до начала войны", — сообщает Кильский институт мировой экономики.

Расчеты института основаны на объеме товаров, выгруженных в трех крупнейших контейнерных портах России — Санкт-Петербурге, Владивостоке и Новороссийске.

В институте заявили, что неясно, откуда поступили товары, но активность в портах страны оказалась "на удивление высокой".

"Это происходит, несмотря на санкции, введенные западными странами, и падение курса рубля, что разочаровывает", — заявил в докладе Винсент Стамер, глава института Kiel Trade Indicator.

Институт не предоставил детализацию объема контейнеров, прошедших через три крупнейших порта России в августе. Однако к отчету приложен график, показывающий процентное изменение количества контейнерных грузов, прибывающих в три крупнейших российских порта, в годовом исчислении.

График изменения количества грузов в портах РФ Фото: Скриншот

График Кильского института мировой экономики показывает процентное изменение количества контейнерных грузов, прибывающих в три крупнейших российских порта, в годовом исчислении. Кильский институт мировой экономики

"Похоже, Россия возвращается в мировую торговлю", — добавил глава института Kiel Trade Indicator.

Напомним, 11 августа Bloomberg сообщал, что российская экономика постепенно восстанавливается, несмотря на санкции, которые были введены Западом.

Напомним также, в мае СМИ подсчитали, что война обходится России примерно в 67 млрд долларов в год или 3% ВВП.