Землетрус у Марокко: кількість жертв перевищила 1000 осіб (відео)

За інформацією журналістів, ще 1200 осіб дістали поранення. Рятувальна операція триває.

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Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Марокко перевищила 1000. Повідомляють, що внаслідок потужного землетрусу магнітудою 7,2 бала загинуло 1037 осіб, щонайменше 1200 дістали поранення і травми. 721 — перебуває в критичному стані. Про це повідомляє Al Jazeera.

Наразі тривають пошуки тих, хто вижив після найбільшого за останні 120 років землетрусу в Марокко, який стався минулої ночі на південь від Марракеша.

Жахливі кадри, опубліковані в соціальних мережах, показують величезну хмару пилу, що здіймається над Марракешем — об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і надзвичайно популярним туристичним містом.

Землетрус у Марокко

Землетрус силою 7,2 бала за шкалою Ріхтера вразив Атлаські гори в Марокко, його відгомони відчувалися навіть у Португалії.

Зараз тривають рятувальні роботи, а марокканці та іноземні туристи стоять у чергах перед пунктами здачі крові, щоб допомогти працівникам служб екстреної допомоги.

У своїй заяві сьогодні вранці представник марокканського уряду повідомив, що екстрені операції "проводять у всій країні", і очікують, що кількість загиблих значно зросте в найближчі години та дні.

Особи жертв не розголошують, оскільки початкові цифри зросли з 300 до 1037 за перші 24 години.

Землетрус у Марокко

Більшу частину руйнувань зафіксовано за межами міст, і Геологічна служба США попередила, що кількість загиблих, ймовірно, значно зросте, оскільки сільські будівлі не розраховані на те, щоб витримати такі землетруси.

Жителі міста розмістили відеоролики, на яких видно, як будівлі перетворювалися на руїни за лічені хвилини, а частина знаменитих червоних стін, що оточують старе місто Марракеша, зруйнована.

"Коли я відчув, що земля тремтить під моїми ногами і будинок накренився, я кинувся рятувати моїх дітей, але мої сусіди не встигли. На жаль, у цій родині ніхто не вижив. Батька і сина було знайдено мертвими, а матір і доньку досі шукають під завалами", — розповів Мохамед Азау з села Амізміз, приблизно за 40 миль на південь від Марракеша.

Також рятувальники не можуть поки що дістатися до гірських сіл та інших невеликих поселень, оскільки дороги завалені уламками скель і просто зруйновані.

Землетрус у Марокко

Влада Алжиру, яка розірвала зв'язки з Марокко два роки тому, заявила сьогодні, що відкриє свій повітряний простір для гуманітарних і медичних рейсів до Марокко. Кордон між цими країнами закритий з 1994 року.

У своїй заяві з приводу землетрусу в Марокко влада Алжиру заявила, що готова надати гуманітарну допомогу і запропонувати будь-яку допомогу, якщо влада Марокко попросить.

Тим часом марокканська армія збирається в місті Тарудант, недалеко від епіцентру землетрусу, готуючись розбирати завали. І хоч багато будівель встояли, вони можуть обвалитися будь-якої хвилини. Йдеться і про історичну мечеть у центрі Марракеша.

Як вимірюється сила землетрусів?

Шкала Ріхтера була розроблена сейсмологами Чарльзом Ф. Ріхтером і Бено Гутенбергом у 1930-х роках як засіб вимірювання сили землетрусів.

Ступінь потужності варіюється від 0 до 10. Землетруси вимірюють, використовуючи амплітуду або висоту найбільшої сейсмічної хвилі, зафіксованої сейсмографом — пристроєм, що використовується для вимірювання руху землі під час поштовхів.

Вимірювання за шкалою Ріхтера логарифмічні: кожен крок вгору за шкалою означає 10-кратне збільшення сили землетрусу.

Тремор із балом 5 за шкалою в 10 разів сильніший, ніж тремор із балом 4, або в 100 разів сильніший, ніж тремор із балом 3.

Землетрус у Марракеші силою 7,2 бала за шкалою Ріхтера вважається "сильним" землетрусом, яких зазвичай буває менше ніж 200 на рік по всій планеті.

Землетрус у Марокко

Шкала була оновлена в 1970-х роках японськими та американськими сейсмологами, щоб стати більш точною під час роботи з більш сильними землетрусами. Найсильніший із коли-небудь зареєстрованих землетрусів силою 9,5 бала стався в Чилі 1960 року, унаслідок чого загинуло близько 1655 осіб.

Хоча землетруси в Північній Африці відносно рідкісні, підземні поштовхи магнітудою 5,8 сталися недалеко від Агадіра і стали причиною тисяч смертей 1960 року.

"Землетруси такого розміру в регіоні є рідкістю, але не є несподіванкою", — заявили в Геологічній службі США.

Епіцентр підземних поштовхів у Марокко розташовувався високо в Атлаських горах, приблизно за 70 кілометрів на південь від Марракеша, неподалік від Тубкаля, найвищої вершини Північної Африки, і Укаймедена, популярного марокканського гірськолижного курорту.

У 2004 році щонайменше 628 людей загинули і 926 дістали поранення внаслідок землетрусу в Аль-Хосеймі на північному сході Марокко, а в 1960 році внаслідок землетрусу магнітудою 6,7 в Агадірі загинуло понад 12 000 осіб.

Землетрус в Ель-Аснамі силою 7,3 бала в сусідньому Алжирі 1980 року став одним із найбільш руйнівних землетрусів у новітній історії в регіоні.

Унаслідок цього загинули 2500 осіб і залишилися без даху над головою щонайменше 300 000 осіб.

Нагадаємо, минулого місяця Марокко накрила сильна піщана буря. Від стихії постраждав історичний центр Марракеша, одна людина загинула.