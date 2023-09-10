Поліція заарештувала 10 родичів вбитої 10-річної дівчинки: подробиці

Судово-медична експертиза показала, що Сара отримала численні та значні травми, які були завдані перед смертю і задовго до того.

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У Пакистані поліція заарештувала 10 родичів однієї родини за підозрою у вбивстві 10-річної Сари Шаріф з Великої Британії. Про це повідомляє Mirror.

Тіло Сари Шаріф було виявлено минулого місяця на території будинку, де вона мешкала з родиною. Дитина була знайдена мертвою після того, як офіцерам зателефонував її батько, який, як вважають, приїхав до Ісламабаду 9 серпня. Судово-медична експертиза показала, що Сара отримала численні та значні травми, які були завдані перед смертю і задовго до того.

Мачуха дівчинки та її батько втекли з Британії, і їх розшукує поліція.

Речник поліції в Джелумі (Пакистан) сказав, що пара переховується, але зауважив, що десять осіб, які, як відомо, є родичами батька, були взяті під варту для допиту, оскільки розслідування триває. Серед затриманих – дідусь дівчинки, його брати та кузени.

Поліція вважає, що 41-річний Урфан Шаріф, його подруга Бейнаш Батул, 29 років, і брат Фейсал Малік, 28 років, втекли до Пакистану до того, як було знайдено тіло, щоб сховатися там у членів сім'ї, і це спричинило міжнародний розшук. Рідні дитини кажуть, що її смерть була "нещасним випадком".

У Пакистані правозахисні групи вже давно звинувачують поліцію в незаконному затриманні членів сімей підозрюваних, щоб змусити їх здатися владі.

Пакистан і Великобританія не мають договору про екстрадицію, але іноді депортують розшукуваних громадян на індивідуальній основі.

Нагадаємо, що В Індії вчитель напав з кулаками на учня-даліта, який випив воду для вчителів. Розлючені родичі хлопчика прийшли до державної початкової школи розбиратися, а також подали заяву в поліцію.

Раніше повідомлялося, що семирічна дівчинка виявила діамант вагою 2,95 карата під час святкування свого дня народження в Мерфісборо, штат Арканзас.