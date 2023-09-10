Полиция арестовала 10 родственников убитой 10-летней девочки: подробности

Судебно-медицинская экспертиза показала, что Сара получила многочисленные и значительные травмы, которые были нанесены перед смертью и задолго до того.

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В Пакистане полиция арестовала 10 родственников одной семьи по подозрению в убийстве 10-летней Сары Шариф из Великобритании. Об этом сообщает Mirror.

Тело Сары Шариф было обнаружено в прошлом месяце на территории дома, где она жила с семьей. Ребенок был найден мертвым после того, как офицерам позвонил ее отец, который, как полагают, приехал в Исламабад 9 августа. Судебно-медицинская экспертиза показала, что Сара получила многочисленные и значительные травмы, которые были нанесены перед смертью и задолго до того.

Мачеха девочки и ее отец сбежали из Британии, и их разыскивает полиция.

Представитель полиции в Джелуми (Пакистан) сказал, что пара скрывается, но отметил, что десять человек, которые, как известно, являются родственниками отца, были взяты под стражу для допроса, поскольку расследование продолжается. Среди задержанных — дедушка девочки, его братья и кузены.

Полиция считает, что 41-летний Урфан Шариф, его подруга Бейнаш Батул, 29 лет, и брат Фейсал Малик, 28 лет, сбежали в Пакистан до того, как было найдено тело, чтобы спрятаться там у членов семьи, и это вызвало международный розыск. Родные ребенка говорят, что его смерть была "несчастным случаем".

В Пакистане правозащитные группы уже давно обвиняют полицию в незаконном задержании членов семей подозреваемых, чтобы заставить их сдаться властям.

Пакистан и Великобритания не имеют договора об экстрадиции, но иногда депортируют разыскиваемых граждан на индивидуальной основе.

Напомним, что В Индии учитель напал с кулаками на ученика-далита, который выпил воду для учителей. Разъяренные родственники мальчика пришли в государственную начальную школу разбираться, а также подали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что семилетняя девочка обнаружила бриллиант весом 2,95 карата во время празднования своего дня рождения в Мерфрисборо, штат Арканзас.