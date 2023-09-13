Заради високої зарплати українці масово переселяються з Польщі до Німеччини, — дослідження

Уряд Німеччини організував курси з вивчення німецької, щоб допомогти інтегруватися в суспільство і швидше знайти роботу. Для порівняння, влада Польщі не пропонує безплатних курсів вивчення польської.

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У Польщі спостерігається масовий відтік громадян України в сусідню Німеччину, де вища заробітна плата і державна допомога, згідно з новим дослідженням. Про це повідомляє Euronews.

Українські біженці не вважаються економічними мігрантами, але знаходять роботу в Європі в міру того, як в Україні триває повномасштабне вторгнення російських військ.

Водночас вибір місця проживання українців позначається на становищі на європейському ринку праці, оскільки багато країн відчайдушно потребують співробітників і стикаються з демографічною кризою на тлі низької народжуваності.

Польщу вони не вважають своїм пріоритетом так чи інакше, зазначила Міхаліна Сілевіч (Michalina Sielewicz), керівниця економічного розвитку в EWL, агенції з наймання, що провела дослідження разом із Центром східноєвропейських досліджень Університету Варшави.

"Нам потрібно турбуватися", — зазначила Сілевич.

Чому українці переїжджають із Польщі до Німеччини?

Дослідження, опубліковане напередодні, 12 вересня, було покликане показати, що чисельність українських біженців у Польщі скорочується, хоча ця східноєвропейська країна стала першою зупинкою для людей, які були змушені рятуватися від російського вторгнення.

У перші місяці війни Польща прийняла більше українських біженців, ніж будь-яка інша. Згодом статистика дещо змінилася. За офіційними даними Євросоюзу на кінець червня 2023-го, у Німеччині було зареєстровано 1,1 млн українських громадян, тоді як у Польщі — 975 000.

Із серпня 2022 року чисельність українських біженців у Польщі скоротилася на 350 000, а в Німеччині українців стало на 410 000 більше.

Згідно з даними дослідження "З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців", з 350 000 українців, які виїхали з Польщі, 150 000 опинилися в Німеччині.

Автори дослідження дійшли висновку, що головним чинником переселення в Німеччину стало те, що в тих, хто переїхав, у німецьких містах уже були знайомі. Опитані українці серед причин для переїзду також назвали вищу зарплату, соціальні виплати біженцям і якісніше медичне обслуговування.

Серед переваг згадувалося і те, що уряд Німеччини організував курси з вивчення німецької, щоб допомогти інтегруватися в суспільство і швидше знайти роботу. Для порівняння, влада Польщі не пропонує безплатних курсів вивчення польської.

У дослідженні брали участь 400 українців, які спочатку переїхали з України до Польщі, а потім — до Німеччини.

Нагадаємо, що українським біженцям запропонували постійне проживання в Новій Зеландії.

Також повідомлялося, що офіційний Амстердам депортує близько 3000 біженців, які переїхали з України до Нідерландів.