Екстрадиція "ухилянтів": у ФРН розповіли, чи видаватимуть Україні чоловіків-біженців

Між Україною та Німеччиною можлива екстрадиція правопорушників, проте є винятки, які стосуються військових обов'язків.

Related video

У Німеччині дезертирство та ухилення від військової служби не можуть бути підставою для екстрадиції. Про це пише Deutsche Welle 12 вересня.

У статті йдеться про те, що процедура екстрадиції між ФРН та Україною заснована на Європейській конвенції про видачу правопорушників. Документом передбачено, що причиною видачі є дія, яка тягне за собою кримінальну відповідальність в обох державах.

За словами представника Мін'юсту Німеччини, винятком є ті правопорушення, які стосуються військових обов'язків. Виняток не поширюється на ті випадки, коли військовозобов'язаний порушив норми звичайного кримінального права.

Важливо

Перевірки ВВК: що загрожує "уклоністам", які виїхали з України за фальшивими довідками

Професор кафедри міжнародного кримінального права Університету Юліуса Максимілана у Вюрцбурзі Франк Петер Шустер зазначив, що Київ може подати запит на екстрадицію військовозобов'язаного, якщо до нього докладатимуть кримінальне обвинувачення. Може йтися про фальсифікацію документів, використання підроблених довідок ВЛК або хабарі.

Попередньо українська сторона має порушити кримінальну справу, пред'явити підозру або заочно винести вирок. За словами Руді Фрідріха, який очолює організацію, що займається відстоюванням прав "ухильників" і дезертирів, наразі у ФРН ще не було таких випадків, тому питання видачі військовозобов'язаних в Україну "дуже гіпотетичне".

"Київ поки що не звертався до німецької влади з вимогою висилати в Україну чоловіків призовного віку з-поміж українських біженців, які нелегально виїхали з України до ФРН або не повернулися, виїхавши легально", — зазначив представник МВС Німеччини Максиміліан Калл.

Нагадаємо, 12 вересня заступник угорського прем'єра Жольт Шем'єн повідомив, що біженці, яких в Україні зараховують до чоловіків призовного віку, які підлягають загальній мобілізації, можуть почуватися в цілковитій безпеці на території Угорщини.

Раніше, 2 вересня, міністр юстиції Денис Малюська розповів, кого з "ухильників" насамперед будуть екстрадувати з-за кордону в Україну. Він також розповів про те, які проблеми можуть перешкодити процедурі екстрадиції.