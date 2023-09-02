Перевірки ВВК: що загрожує "уклоністам", які виїхали з України за фальшивими довідками

Правознавець-кримінолог Павло Фріс розповів, чи можливо екстрадувати військовозобов'язаних, які незаконно залишили країну, і як ухвалюють рішення про відповідальність.

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В Україні проходять перевірки діяльності військово-лікарських комісій (ВЛК). Про те, що чекає на військовозобов'язаних, які під час повномасштабної війни покинули країну, використавши сфальсифіковані довідки, розповів правознавець-кримінолог Павло Фріс порталу ТСН.ua.

Експерт зазначив, що в Україні існує принцип індивідуальної відповідальності. Відповідно кожна людина має особисто відповідати за свої дії. За фактом правопорушень має бути порушено кримінальне провадження, після чого особі повідомляють про підозру та проводиться досудове розслідування.

Таким чином покарання залежатиме від конкретних порушень. Приміром, якщо громадянин дав хабар лікарю, отримав фальшиву довідку і заплатив за перетин кордону, то йому доведеться відповідати одразу за три епізоди.

"Тут не може бути загальної кримінальної відповідальності, мовляв, усіх посадимо, хто виїхав незаконно — це повна маячня. Кожен має відповідати індивідуально", — пояснив кримінолог.

Павло Фріс також вказав на те, що в Україні можна заочно винести вирок людині та притягнути до кримінальної відповідальності.

Чи можна екстрадувати "ухильників"

За словами Павла Фріса, не існує законодавчого механізму примусового повернення в країну людини, яка для виїзду використовувала довідку про непридатність до військової служби, отриману корупційним шляхом.

Для того, щоб екстрадувати громадянина, необхідне рішення суду, яким людину визнають винною у вчиненні кримінального правопорушення. Зокрема, вирок може стосуватися підробки документів.

"Жодна країна не буде повертати нам людину, щодо якої немає відповідного кримінального провадження", — наголосив Павло Фріс.

Нагадаємо, 31 серпня, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський розповів про прийдешні перевірки справжності висновків військово-лікарських комісій. Він зазначив, що отримання підробленої довідки про непридатність до військової служби є злочином.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 31 серпня заявив, що правоохоронні органи України, практично в будь-якій країні світу, за винятком Росії, можуть звернутися із запитом про видачу військовозобов'язаних громадян, які незаконно, за хабар, покинули країну.