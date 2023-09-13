Центробанк Європи очікує у 2024 році інфляцію в єврозоні на рівні 3%, — Reuters

У наступному році інфляція в єврозоні може перевищити очікуваний рівень, що посилює аргументи на користь підвищення ЄЦБ ключових процентних ставок.

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Європейський центральний банк (ЄЦБ) зауважив, що десяте підвищення ключових процентних ставок має у своїй основі очікуваний рівень інфляції у 3%. Про це повідомляє Reuters. Крім того, погіршення прогнозів на 2024 рік підтверджує побоювання, що знизити інфляцію може бути важче, ніж вважалося раніше.

"Оновлений прогноз на 2024 рік значно перевищує цільовий показник центрального банку у 2% і буде вищим за червневий прогноз у 3%. Він також вищий за 2,7%, які прогнозувало опитування економістів", — йдеться в повідомленні.

Наразі представник ЄЦБ відмовився від коментарів, зазначає агентство. Лише відомо, що центробанк 13 вересня розпочинає дводенне засідання, оскільки стабільно висока інфляція та зростаючі побоювання рецесії розділили тих, хто формує політичні очікування, у протилежних напрямках і поки що невідомо, чи відбудеться чергове підвищення ключових ставок на 25 базисних пунктів. Джерело Reuters повідомило, що рішення про ставки все ще залишається незавершеним, та й офіційні пропозиції щодо зустрічі ще не представлені.

Що зробив ЄЦБ для приборкання інфляції

Нагадаємо, наприкінці липня Європейський центральний банк підняв процентні ставки на 25 базисних пунктів, що стало дев'ятим підвищенням поспіль. При цьому спеціалісти ЄЦБ заявили, що очікувана інфляція залишатиметься надто високою протягом тривалого часу, незважаючи на нещодавнє уповільнення.

Загалом ЄЦБ підвищив ставку за депозитами до 3,75% з мінус 0,50 протягом 14 місяців, що є найшвидшим темпом жорсткої монетарної політики за всю європейську історію. Фахівці сподіваються, що це зупинить стрімке зростання цін.

Проте економісти, опитані Reuters, бачать зростання єврозони на рівні 0,6% цьогоріч та 0,9% у 2024 році. Але як загальна, так і базова інфляція залишаються вище за 5%, а це підвищує ризик того, що працівники почнуть вимагати підвищення зарплати, особливо на фоні значного напруження ринку праці.

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Нагадаємо, нещодавно Європейська комісія опублікувала інструкцію для європейських підприємств, яка має допомогти їм правильно визначити, оцінити й зрозуміти можливі ризики обходу санкцій і як цього уникнути. Крім того, Єврокомісія планує ввести податок на прибуток від заморожених активів РФ.