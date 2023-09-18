Спалах холери зафіксовано у трьох районах Ефіопії. Вже 9 загибли

Смертельне інфекційне захворювання зафіксовано на північному заході Ефіопії. Загальна кількість хворих вже налічує 131 особу.

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У Ефіопії стався спалах холери у трьох районах штату Бенішангул-Гумуз. Про це повідомляє азербайджанське інформаційне агентство APA.

"Спалах холери на північному заході Ефіопії на сьогодні забрав життя дев’яти людей", — розповів представник департаменту охорони здоров’я штату Абдулмунхем Аль-Бешир.

З весни 2022 року на південь від африканської Сахари постійно відбуваються спалахи цієї небезпечної хвороби. Осередки її у 2023 році зафіксовано у 14 африканських країнах. Найбільша кількість хворих на холеру – понад 60 тисяч – виявлено у Малаві.

Що відомо про холеру

Холера – це гостра інфекція, що спричиняється мікроорганізмом Vibrio cholerae. Захворювання супроводжується діареєю, що веде до зневоднення та судинної недостатності. Інфікування відбувається переважно через заражену воду або їжу.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, мільярду людей у 43 країнах загрожує небезпека захворювання на холеру. У 2023 році про спалахи холери повідомили вже 24 країни порівняно з 15 країнами до середини травня 2022 року. Найбільше постраждали цьогоріч Малаві і Мозамбік. Ще дев'ять країн вважаються у стадії "гострої кризи": Бурунді, Камерун, Демократична Республіка Конго, Ефіопія, Кенія, Сомалі, Сирія, Замбія та Зімбабве.

Спалахів холери можна уникнути, забезпечивши доступ до чистої води і поліпшивши епідеміологічний нагляд. Але брак коштів для швидкого реагування коштуватиме життя, яке можна було б врятувати, наголосили в ООН.

"Загальне рішення — це довгострокові інвестиції в інфраструктуру стічних вод", — заявив менеджер із надзвичайних ситуацій агентства охорони здоров'я ООН із глобального реагування на холеру Генрі Грей.

Він обвинуватив у зростаючій динаміці цієї хвороби бідність, конфлікти і зміну клімату, а також спричинені ними переміщення населення, які позбавляють людей безпечніших джерел їжі та води, а також медичної допомоги.

За даними ООН, захворюваність на холеру неухильно знижувалася протягом 10 років, але 2021 року ця тенденція змінилася на протилежну. І хоча холера може вбити за кілька годин, її можна лікувати за допомогою простої пероральної регідратації та антибіотиків у складніших випадках. Але багато людей не мають своєчасного доступу до такого лікування.

Торік, за даними ООН, було вироблено близько 36 мільйонів доз вакцини проти холери, але вона не вважається привабливим продуктом для виробників, оскільки в багатих країнах фактично відсутній ринок збуту. У бідних країнах, за словами Грея, замість двох повних доз одержувачам видають тільки одну.

Підрив Каховської ГЕС та епідеміологічна ситуація

Нагадаємо, Фокус писав, що головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив: основний етап ліквідації наслідків катастрофи на Каховській ГЕС завершився 30 серпня, далі ситуацію контролюватимуть екстрені служби за своїми напрямами. За його словами, більше ніж три тисячі людей із гострою кишковою інфекцією було обстежено і холеру не виявили у жодному випадку.

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До зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Херсонської, Дніпропетровської і Миколаївської областей. Щоб уникнути спалахів інфекційних хвороб, до населених пунктів у цих регіонах постійно доставляли питну і технічну воду. Загалом було доставлено 148 тисяч тонн води. Центрам контролю і профілактики хвороб, населенню і підприємствам водопостачання видали 237 тисяч таблеток для знезараження питної води.

Підрив ГЕС стався 6 червня 2023 року. Внаслідок вибуху потік з водосховища затопив села на лівому та правому берегах Дніпра. Подекуди рівень ріки піднявся до 5 метрів.