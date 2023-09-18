Нафтовидобувну компанію Пригожина переписали на поліцейського з Петербурга, — ЗМІ

Бізнес-імперія засновника ПВК "Вагнер" руйнується. Після ліквідації кількох належних йому компаній ще одна фірма змінила власника.

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У компанії "Велада", яка з 2020 року вела видобуток нафти в Сирії в інтересах засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, з'явився новий власник. З 12 вересня компанія належить 27-річному Володимиру Зленку. Про це повідомляє російське неурядове видання "Верстка".

За даними видання, новий власник нафтовидобувної компанії "накопичив грошей" на придбання бізнесу, працюючи поліцейським. Зленко отримував зарплату в управлінні МВС по Приморському району Петербурга щонайменше до 2021 року. У телефонах інших користувачів він записаний як "Володя Опер" і "Володимир МВС". Хто насправді придбав компанію, використовуючи Зленка як номінального власника бізнесу — невідомо.

Що відомо про компанію "Велада"

"Веладу" заснували у 2015 році. У грудні 2019 року фірма отримала контракт на видобуток нафти і газу в Сирії на родовищі площею 2159 кв. км. Інформація про те, що "Велада" пов'язана з Пригожиним, з'явилася в "Новой газете" ще 2020 року.

З усіх компаній, що належали Євгену Пригожину, "Велада" першою змінила власника. До цього було відомо тільки про ліквідацію фірм.

Наприкінці серпня заяви про припинення діяльності подали інформаційно-технологічна компанія "Максимум" і фірма "Андромеда", спеціалізація якої невідома.

На початку вересня процес ліквідації підприємства розпочала будівельна компанія "Пальміра", яка також належала Пригожину.

Нагадаємо, вдова засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина змінила прізвище. Любов Пригожина взяла дівоче прізвище менш ніж через місяць після смерті чоловіка.

Також Фокус писав, що після смерті Євген Пригожин потрапив до рейтингу найвпливовіших євреїв за версією Jerusalem Post.