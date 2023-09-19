У Литві українським біженцям допоможуть оплатити житло: хто отримає допомогу

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Литва прийняла понад 80 000 українців. Однією з найгостріших проблем, що постали перед ними, є оренда житла.

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Міжнародна організація з міграції в Литві покриє частину орендної плати за житло для біженців із України. Компенсацію витрат на житло буде надано на конкурсних засадах деяким категоріям українців, які отримали тимчасовий притулок у Литві, повідомив новинний сайт LRT із посиланням на пресреліз організації.

"Однією з найболючіших проблем, із якою стикаються українці, є оренда житла. Наше дослідження показує, що 73% українців зазнають труднощів із пошуком довгострокової оренди через високі ціни на житло, заставу кілька місяців і недостатній дохід. Тому ми вирішили допомогти, частково компенсувавши орендну плату", — заявив голова представництва МОМ у Вільнюсі Ейтвідас Бінгаліс.

Бінгаліс зазначив, що така допомога має допомогти українцям легше інтегруватися в Литві, "особливо тим, хто працевлаштований і намагається самореалізуватися".

Згідно з опитуванням, проведеним МОМ навесні цього року, більшість українських біженців — 62% — винаймають житло на відкритому ринку. Порівняно з минулим роком ця цифра зросла на 11%.

Близько 12% українців не платять за оренду житла, бо їх прийняли литовські родини. Ще 10% зупинилися в друзів або родичів. Близько половини опитаних біженців (44%) сказали, що знайшли житло самостійно, але забезпечити довгострокову оренду проблематично.

Компенсацію вартості оренди буде виплачено одноразово, і вона має частково покрити перший і останній місяць оренди житла. На отримання допомоги можуть розраховувати такі категорії біженців:

мати або батько з однією або кількома дітьми;

сім'ї з трьома та більше дітьми;

вагітні жінки;

люди, старші за 60 років;

сім'ї, у складі яких є людина з інвалідністю.

Для отримання допомоги претенденти повинні мати посвідку на проживання або міграційну карту, а також зареєстрований у законному порядку договір оренди, підписаний не менш ніж за 40 робочих днів до подання заяви й укладений на період не менш ніж 6 місяців.

"Як організація ми прагнемо допомагати найуразливішим групам населення, людям, яким особливо важко впоратися з викликами, що стоять перед ними, тож ми маємо додаткові критерії, щоб переконатися, що допомога надходить саме тим, хто її найбільше потребує", — наголосив Бінгеліс.

Сума компенсації покриє 70% вартості оренди за два місяці, зазначеної в договорі оренди, але не більш ніж 504 євро на місяць. Окрім цього, МОМ надасть кошти на придбання необхідної побутової техніки для орендованого житла.

Нагадаємо, у Німеччині біженцям збираються підвищити розмір базової допомоги з безробіття. Нові виплати планують затвердити у 2024 році.

Також Фокус писав про те, що Португалія продовжує тимчасовий захист для українських біженців ще на пів року.