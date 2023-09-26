Росія намагається отримати від США запрошення Путіна на саміт АТЕС

Російський дипломат Марат Бердиєв назвав відмову США запросити очільника Кремля на саміт АТЕС прикладом "несумлінності американської сторони" та "збереженням конфронтаційного підходу до питань багатостороннього економічного співробітництва".

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Москва домагатиметься від Вашингтона рішення про участь диктатора Володимира Путіна в саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Про це повідомляють російські ЗМІ.

Із посиланням на посла з особливих доручень російського МЗС і старшу посадову особу в АТЕС Марата Бердиєва зазначають, що влада США вирішила не запрошувати Путіна на майбутній саміт через санкції.

"США повідомили нам двосторонніми каналами, що цього року вони не збираються запрошувати низку лідерів через те, що стосовно них діють санкційні обмеження", – сказав, зокрема, Бердиєв.

За його словами, Москва продовжує домагатися від Вашингтона, щоб Путіна пустили на саміт АТЕС.

"Я, як старша посадова особа Російської Федерації, активно з ними взаємодію і вкотре надіслав запит із закликом надіслати запрошення російському лідеру", – зазначив Марат Бердиєв.

Окрім того, він назвав відмову США запросити Путіна на саміт прикладом "несумлінності американської сторони" та "збереженням конфронтаційного підходу до питань багатостороннього економічного співробітництва", а також "політизацією суто економічного форуму".

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков раніше заявляв, що Кремль не чекатиме від Вашингтона запрошення взяти участь у саміті.

Крім Путіна, США відмовилися покликати на захід главу адміністрації Гонконгу Джона Лі, який також перебуває під американськими санкціями з 2020 року.

Нагадаємо, 25 вересня Reuters з посиланням на власні джерела повідомили, що глави російських енергетичних компаній "Роснафта" і "Газпром" Ігор Сєчин та Олексій Міллер приєднаються до оточення президента Володимира Путіна під час його візиту до Китаю наступного місяця.

Путін планує зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном для переговорів у Пекіні та візьме участь у третьому форумі "Пояс і шлях".