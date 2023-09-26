Правоохоронці РФ застосували шокер проти непритомного чоловіка: він помер (фото)

Чоловік помер від набряку мозку через отримані травми в лікарні. Проти правоохоронців порушили справи.

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На Сахаліні (Російська Федерація) двоє поліцейських намагалися розбудити непритомного чоловіка в крові за допомогою електрошокера. Про це повідомило російське видання Baza.

"На Сахаліні двоє поліцейських приїхали до сильно потерпілого чоловіка і навіть не викликали йому швидку — натомість вони намагалися розбудити його за допомогою електрошокера", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що це сталося в січні в місті Аніва. Тоді майор Микола Кудрявцев та старший сержант Сергій Шаронов приїхали на виклик до бару "Ведмідь". Біля закладу вони зустріли непритомного чоловіка в крові. За повідомленням очевидців, постраждалий упав з табуретки та втратив свідомість.

Російські правоохоронці вирішили не викликати швидку допомогу, натомість почали вдаряти електрошокером постраждалого чоловіка. Вони сподівалися повернути його до тями таким способом, проте цього не сталося. В результаті співробітники поліції знизили плечима та поїхали.

У росЗМІ розповіли, що пізніше чоловіка доставили до лікарні, проте медики не змогли йому допомогти. Він помер від набряку мозку через отримані травми через декілька днів.

Додали, що проти поліцейського, який застосував шокер, порушили справу про перевищення посадових повноважень. Проте вже наприкінці липня слідчі порушили справу з недбалості. В ній фігурували обидва російські правоохоронці.

Постраждалий чоловік

Нагадаємо, 2 серпня росЗМІ повідомили, що 67-річного пенсіонера відправили до в'язниці у Новосибірську. Чоловік у соціальній мережі "Вконтакте" залишив коментар, у якому російське вторгнення в Україну назвав "загарбницькою війною кремлівських фашистів".

У січні в Краснодарі Російської Федерації судили молоде подружжя, яке звинуватили у вбивстві п'ятирічного сина. Влітку 2022 року чоловік та жінка побили дитину через провину, на ранок малюк не проснувся.