"Жили як брати": пенсіонера в РФ посадили на 3 роки за критику війни (фото)

Журналісти зазначають, що Тахір Арсланов переживав за доньку, яка після ракетного удару по Києву перестала виходити на зв'язок. Місцева депутатка також зазначила, що силовики під час обшуку вбили його кішку.

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У Російській Федерації відправили до в'язниці 67-річного пенсіонера, який хвилювався за свою доньку в Києві та залишив коментар у соціальних мережах. Про це пише російське медіа SOTAvision 2 серпня.

Йдеться про чоловіка на ім'я Тахір Арсланов і проживає він у місті Новосибірськ. Приводом для кримінальної справи став коментар під одним із постів у соціальній мережі "Вконтакте", де пенсіонер назвав російське вторгнення в Україну "загарбницькою війною кремлівських фашистів".

"Я народився давно, через три роки після смерті Сталіна, і відтоді змінилися десятки керівників країни, ідеології тощо, але вiйн на території колишнього СРСР ніколи не було, люди жили як брати. У багатьох росіян є родичі в Україні, багато хто переживає, зокрема і я. Я написав ті коментарі тоді, коли донька перестала виходити на зв'язок і стався удар по Києву", — йдеться в повідомленні.

У РФ до в'язниці відправили пенсіонера за гнівні коментарі в бік війни Фото: SOTA

В інших коментарях він закликав росіян спалювати військкомати по всій країні, щоб керівництву Кремля не було кого відправляти в Україну на фронт.

Це не залишилося непоміченим.

Обвинувачення запросило для Тахіра Арсланова шість років колонії, однак суд ухвалив остаточний вирок із трьома роками позбавлення волі.

Загалом чоловіка з Новосибірська визнали винним за трьома кримінальними статтями: про заклики до тероризму, про заклики до екстремізму через інтернет, а також за статтею про заклики до масових заворушень.

Справу прокоментувала і депутатка Світлана Каверзіна. Вона була присутня на засіданні суду і заявила, що силовики під час обшуку у квартирі 67-річного пенсіонера вбили його домашню тварину — кішку.

"Запитала його: чи є вдома тварини, за якими треба буде доглянути. Виявляється, була кішка, вбили під час обшуку. Елемент залякування, напевно", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 липня повідомлялося, що суд пом'якшив вирок росіянину через участь у війні. Громадянина РФ було визнано винним у вбивстві, скоєному в стані афекту. Однак суд вирішив застосувати м'яке покарання — з доходів засудженого утримуватимуть 10% на користь держави.