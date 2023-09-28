Зниження цін на газ, нові поїзди та субсидії: що чекає на українців у Німеччині з 1 жовтня

З 1 жовтня українців у ФРН очікують субсидії на опалення, дешевший газ, збільшення кількості транскордонних і нічних поїздів. Однак слід бути готовим до того, що плата за навчання стане вищою, а за лікарняним доведеться йти до лікаря.

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У Німеччині з 1 жовтня запровадять низку змін, що стосуються багатьох сфер життя — від нового розкладу поїздів до зниження тарифів на опалення. Деякі зміни буде запроваджено на рівні окремих земель і міст. Про це повідомило німецьке видання TheLocal.de.

До переліку змін входить таке:

до кінця вересня спливає термін дії так званої субсидії на опалення за допомогою альтернативних джерел енергії замість газу або централізованого опалення (Heizkostenzuschuss). Подати нову заявку слід до 20 жовтня і тоді можливо отримати до 2 тисяч євро від уряду. Тим, хто мешкає в Баварії, Берліні або Північному Рейні-Вестфалії заявку слід подавати на місцевому рівні;

знижуються ціни на газ для споживачів, що дасть змогу заощадити близько 130 євро для будинку на одну сім'ю зі споживанням 20 000 кВт-год на рік, близько 78 євро для сімейного господарства з 12 тисяч кВт-год і близько 33 євро для одного домогосподарства зі споживанням 2 тисяч кВт-год. Є один нюанс: ціна не падає автоматично і враховується лише для нових контрактів;

студентів, які повністю або частково оплачують своє навчання за рахунок студентських кредитів, очікують вищі відсоткові ставки. Підвищення до 8% з 7,55% пов'язане з процентною ставкою Euribor, яка використовується як орієнтир для студентських позик KfW;

залізнична компанія Deutsche Bahn змінює квиткову систему — ощадні квитки на далекі відстані продаватимуться в туристичних центрах і агентствах тільки в тому разі, якщо клієнт надасть номер мобільного телефону або адресу електронної пошти. Зміна вноситься для того, щоб DB могла безпосередньо попереджати клієнтів про зміни в їхніх поїздках, наприклад, якщо поїзд запізнюється;

збільшується кількість поїздів до Швейцарії — замість 8 курсуватимуть 13. Крім того, плануються й інші зміни в залізничному розкладі, який оголосять у грудні — передбачається ще більше транскордонних сполучень і нічних поїздів;

повертається стара процедура отримання лікарняного. Під час пандемії листки непрацездатності виписували за телефоном, однак таку можливість залишать для деяких хронічних хворих.

Крім того, наприкінці місяця, а саме 29 жовтня, відбудеться осіннє переведення годинників, що зробить ніч ніби на годину довшою. Станеться це попри численні розмови про скасування сезонного переведення годинників у Німеччині та решті держав ЄС.

Важливо

Міграційна служба попросила уряди інших держав не інтегрувати біженців з України

Фокус писав, що у 2024 році Німеччина планує скоротити обсяг фінансування для федеральних земель удвічі на покриття витрат з прийому та інтеграції українських біженців. Таке рішення було ухвалено в межах заходів зі скорочення бюджетних витрат на тлі зростаючої інфляції після кількох років щедрих витрат.

Нагадуємо, Фокус попереджав, що Міністерство внутрішніх справ Німеччини 27 вересня оголосило про негайне впровадження додаткового контролю на кордонах із Польщею та Чехією, які є одними з основних шляхів нелегального ввезення в країну людей.