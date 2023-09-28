Протидія нелегальній міграції: ФРН вводить контроль на кордонах із Польщею та Чехією, — DW

Крім вибіркових перевірок особистих документів, німецька поліція здійснюватиме так звані "гнучкі цілеспрямовані перевірки" на кордонах із цими країнами.

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Міністерство внутрішніх справ Німеччини 27 вересня оголосило про негайне впровадження додаткового контролю на кордонах із Польщею та Чехією, які є одними з основних шляхів нелегального ввезення до країни людей. Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Ми повинні зупинити жорстокий бізнес контрабандистів, які ризикують людськими життями заради максимального прибутку", — наголосила очільниця відомства Ненсі Фезер.

Вона зауважила, що важливо до мінімуму знизити проблеми, які можуть виникнути після нововведень, для тих людей, які живуть і працюють по різні боку кордону, а також для дозволених вантажних перевезень.

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Раніше відповідні служби трьох країн — Німеччини, Польщі та Чехії — планували розглянути можливість спільного стаціонарного прикордонного контролю, проте німецька міністерка все ж визнала, що поки це не на часі, й утрималася від встановлення довгострокового контролю на кордонах.

Як повідомляє DW, кожен четвертий нелегальний мігрант із третіх країн потрапляє до Німеччини завдяки контрабандистам. За даними Міністерства внутрішніх справ ФРН, до кінця серпня частка таких мігрантів перевищила 20,3 тисячі осіб, більшість із яких прибули із Сирії, Афганістану, Туреччини й Іраку.

Нагадаємо, Фокус писав, що на італійському острові Лампедуза нещодавно склалася драматична ситуація з мігрантами-нелегалами.

Раніше Фокус наводив слова прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, який зазначив, що міграційна криза може відвернути увагу від вторгнення Росії в Україну.