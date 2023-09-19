На італійському острові застрягли понад 1500 мігрантів, яких у Європі ніхто не хоче, — ЗМІ

Тривалий час на італійському острові Лампедуза розгортається драматична ситуація з мігрантами, які добираються туди на човнах через Середземне море. Проте інші країни ЄС не готові забрати до себе бодай частину цих людей, але нібито не відмовляються від допомоги італійській владі стримувати нелегальну міграцію.

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Із весни цьогоріч найпівденніший італійський острів Лампедуза став основними "воротами в Європу" для людей, які намагаються потрапити в ЄС із Африки, через наближеність острова до берегів Тунісу. Про це повідомляє італійське інформагентство ANSA.

Останнім часом на Лампедузу щодоби прибувають тисячі мігрантів. Через загострення ситуації острів відвідали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем’єрка Італії Джорджа Мелоні. Лідерка Італії заявила, що в цій міграційній кризі "на карту поставлено майбутнє Європи", а очільниця ЄК оголосила про десятикроковий план урегулювання міграційної кризи, який передбачає подальше розгортання мережі центрів утримання для репатріантів, забезпечення в них комфортних і безпечних умов.

Проте Мелоні назвала цей план "дивним", оскільки він повністю змінює парадигму нинішньої міграційної політики Італії та інших європейських країн. Вона зазначила, що на наступній Європейській раді в жовтні Італія "попросить інші країни-члени ухвалити необхідні та послідовні рішення, особливо щодо блокування незаконних виїздів із Північної Африки".

Як підкреслює агенція, прем'єрка різко виступає проти частини італійських і європейських політичних сил, які з ідеологічних або політичних міркувань роблять усе, щоб зруйнувати роботу, яка проводиться. Ідеться про представника ЄС із зовнішньої політики, соціаліста Жозепа Борреля, який критикує угоду між ЄС і Тунісом і стверджує, що "жодна з північноафриканських країн не є безпечною державою, з якою можна досягти угоду про припинення виїзду або репатріацію нелегальних іммігрантів".

"По суті, воля європейських "лівих" полягає в тому, щоб зробити масову нелегальну імміграцію неминучою. Тому безупинно необхідно не тільки проводити необхідні перевірки, а й розпочинати репатріацію тих, хто не має права на міжнародний захист", — підкреслила Мелоні, звертаючи особливу увагу на підозрілі випадки й організацію диференційованих каналів для жінок і дітей віком до 14 років, яким із боку Італії буде гарантований захист.

Відхрещується від африканських мігрантів і міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен. На запитання про те, чи не планує Франція забрати з Італії частину мігрантів із останньої хвилі, він відповів негативно.

"Ні, Франція не планує цього робити. Франція хоче допомогти Італії контролювати кордони, щоб запобігати прибуттю нових людей. Було б помилкою вважати, що мігранти, які щойно прибувають у Європу, мають одразу розподілятися між країнами", — відреагував Дарманен, додавши, що Франція відіграє не останню роль у прийомі шукачів притулку.

Не пристав на пропозицію Урсули дер Ляєн і прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він оголосив у відео на X (Twitter), що уряд ухвалить "спеціальну резолюцію, де ми висловимо нашу протидію нелегальній імміграції", а черговий міграційний план ЄС назвав катастрофічним для Європи.

"Європейські бюрократи не дбають про безпеку громадян нашого континенту, а отже, і про безпеку польських сімей, жінок і дітей", — продовжив Моравецький.

Водночас очільник уряду Польщі зазначив, що саме Дональд Туск разом із Ангелою Меркель і Манфредом Вебером несуть повну відповідальність за трагічну та безвідповідальну міграційну політику в Європі.

"Дональд Туск і PO хотіли їх впустити. Вони зробили це один раз, і вони б зробили це знову. Ми НІКОГО не пустимо! Польські жінки й діти будуть у БЕЗПЕЦІ! Ось що поставлено на кону на цих виборах", — запевнив прем’єр.

Водночас Міністерству оборони Італії дано доручення облаштувати за найкоротші терміни центри для прийняття репатріантів — казарми, покинуті військові території тощо. В останньому бюджеті країни на наступні три роки виділено 42,5 мільйона євро саме на розширення цієї мережі. Як зазначив міністр внутрішніх справ Маттео П'янтедозі, "цифри різко зросли".

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Водночас на Лампедузі триває висадка: наразі там перебувають 1544 мігранти. Уранці 19 вересня поліція вже супроводила 450 осіб невеликими групами до торговельного порту Лампедузи, де їх посадять на пором Galaxy та відправлять у Порто-Емпедокле, комуну на іншому італійському острові — Сицилії.

Нагадаємо, Фокус писав, що біля острова Лампедуза в серпні затонули два човни з мігрантами, 30 осіб зникли.